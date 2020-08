Bestuurslid voetbalclub Phenix: "Mooi te zien hoe iedereen voor elkaar klaarstaat"

Het is een heftige week voor bestuurslid John ter Mors van voetbalvereniging Phenix. Lid Marco van der Kolk overleed deze week, nadat hij vorig weekend een harde klap kreeg in het centrum van Enschede. "Het is onvoorstelbaar om te zien hoe iedereen voor elkaar klaarstaat."

Het is zaterdag 22 augustus. Bij de club worden de eerste seniorenwedstrijden sinds de coronacrisis gespeeld. Ook de 26-jarige Marco van der Kolk is daarbij. Hij gaat 's avonds met wat vrienden de stad in, maar daar gaat het vreselijk mis.

Als Ter Mors het nieuws hoort dat Marco aan zijn verwondingen is overleden, bedenkt hij zich geen moment. Hij wil er voor ieder lid zijn en ze helpen in het rouwproces. "Ik besloot de kantine open te doen. Om te huilen, te praten. Het heeft zoveel impact op iedereen", vertelt Ter Mors.

Herdenkingsbijeenkomst

Om stil te staan bij het overlijden van Marco, organiseerde de club donderdagavond een herdenkingsbijeenkomst. Diezelfde dag komt het nieuws naar buiten dat de vier verdachten die vastzitten voor de fatale mishandeling op vrije voeten komen. "Dat was een keiharde klap. Had ze een dag later vrijgelaten", denkt Ter Mors hardop.

Hij vervolgt: "Daar wordt natuurlijk over gepraat tijdens de bijeenkomst, maar we hebben constant benadrukt dat de avond in het belang van Marco was. Die avond was speciaal voor hem, het zou zonde zijn als dat verloren gaat."

Hecht

De voetbalvereniging is één van de kleinste clubs uit Enschede en alle leden kennen elkaar. "Het is een club uit een volkswijk, daar wordt vanuit de rest van de stad een beetje op neergekeken. Maar deze mensen zijn juist heel sociaal en staan dag en nacht voor je klaar."

Dat maakt ook waarom Ter Mors ondanks het grote verdriet met een goed gevoel terugkijkt op deze bewogen week. "Het is zo mooi om te zien, onvoorstelbaar hoe iedereen voor elkaar klaarstaat. Dit brengt ons nog dichter bij elkaar."

Stille tocht

Woensdag komt er waarschijnlijk een stille tocht voor Marco van der Kolk. Maandag moet na nieuw overleg met de gemeente duidelijk worden of de herdenking er komt en hoe deze wordt vormgegeven.