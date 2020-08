FC Twente verslaat Holstein Kiel in besloten oefenduel

FC Twente heeft in een besloten oefenwedstrijd een overwinning geboekt op het Duitse Holstein Kiel. In de eigen Grolsch Veste werd het 3-2 voor de Enschedeërs.

Nieuwkomer Danilo maakte zijn opwachting in de basiself van FC Twente en bekroonde zijn debuut al na tien minuten met een treffer. Na tien minuten zorgde de Braziliaan voor de 1-0. Diezelfde Danilo tekende in de eerste helft ook voor zijn tweede doelpunt in Twentse dienst, want zeven minuten voor rust was zijn tweede schot op doel ook raak: 2-0.







Tyronne Ebuehi maakte zijn eerste minuten bij FC Twente (Foto: Bas Everhard / FC Twente Media)

Jeremejeff matchwinner

De club uit de Tweede Bundesliga gaf zich in de tweede helft niet gewonnen. Tien minuten voor tijd brachten de Duitsers de spanning terug (2-1) en even later was ook de gelijkmaker een feit. Toch wist FC Twente de wedstrijd nog over de streep te trekken. Invaller Jeremejeff zorgde een paar minuten voor het einde, met zijn eerste doelpunt, voor de beslissende 3-2 eindstand. Volgende week zaterdag is FC Emmen de laatste tegenstander in de voorbereiding.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo), Pleguezuelo (Hilgers), Schenk (Staring), Oosterwolde (Smal); Brama (Aburjania), Roemeratoe (Selahi), Bosch (Rots); Cerny, Danilo, Menig (Lamprou).