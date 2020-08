Toekomst beveiligingsbedrijf eigenaar bar Bruut onzeker; politie wil vergunning niet verlengen

De toekomst van het Zwolse beveiligingsbedrijf BKBD van Bob Kooistra - eigenaar van bar Bruut in de provinciehoofdstad - is onzeker geworden, nu de politie het voornemen heeft de vergunning niet te verlengen. Dat is het gevolg van de strafzaak rond Kooistra, die wordt verdacht van het lekken van informatie uit een Bibob-rapport, waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt.

Kooistra en zijn bar Bruut in Zwolle is de afgelopen jaren verschillende keren in het nieuws geweest. Er werd twee keer een granaat aan de deur van Bruut gehangen en er waren explosies bij de woning van de ouders van Kooistra. Op dit moment verdenkt het Openbaar Ministerie de kroegeigenaar van lekken van geheime informatie.

Lekken

Kooistra zou informatie hebben gelekt uit het Bibob-onderzoek dat de gemeente naar hem had ingesteld. Autoriteiten kunnen bij argwaan over een kroegbaas opdracht geven om diens achtergronden door te lichten. Tijdens dat onderzoek zou uit getapte telefoongesprekken zijn gebleken dat de kroegbaas geheime informatie heeft gedeeld met een journalist van RTV Oost. Bij een Bibob-onderzoek geldt geheimhoudingsplicht voor alle betrokken partijen.

"De politie gaat over het verlenen en verlengen van de vergunning en daarbij wordt zwaar gehecht aan betrouwbaarheid", zegt Peter Denekamp, woordvoerder van Kooistra. Die betrouwbaarheid is in het geding nu de strafzaak tegen Kooistra loopt. Die zaak wordt in oktober behandeld.

Bezwaar

Het beveiligingsbedrijf heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen om de vergunning niet te verlengen. Een antwoord verwacht Denekamp niet snel. "Ik denk dat de politie daarmee wacht tot de bezwaartermijn van acht weken voorbij is." Hij baalt ervan dat de politie, voordat een uitspraak is gedaan in de strafzaak, al voornemens is de vergunning niet te verlengen. "Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is."

Ondertussen hebben de medewerkers van BKBD een brief gekregen van de politie dat ze hun passen moeten inleveren. "Volgens Justis (de overheidsinstelling die beveiligingsvergunningen verleent, red.) wordt zo'n brief normaal verzonden als de uitspraak over het niet verlenen van de vergunning definitief is", zegt Denekamp. "Ik ga ervan uit dat de brief per ongeluk nu al is verzonden door de politie." Toch worden de passen ingeleverd, zegt hij. "Als de politie dat wil, dan doen we dat."

Andere taken

Nu beveiligingsklussen niet gedaan mogen worden, richten de mannen en vrouwen van BKBD zich op andere taken. "Er is veel vraag voor personeel voor BHV-taken, of toezichthouden bij bedrijven voor bijvoorbeeld het meten van koorts in het kader van corona."

Voor bar Bruut levert de situatie nog een ander probleem op: er moeten nu externe beveiligers worden ingehuurd. "We hebben nu aardig veel extra kosten, moeten er bijna geld bijdoen om overeind te blijven. We proberen het uit te zingen." Op dit moment is er geen sprake van mogelijke ontslagen, zegt Denekamp.

De politie kan op dit moment niet antwoord geven op vragen.