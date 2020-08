Oefenzeges HHC Hardenberg, SC Genemuiden en Berkum, DETO onderuit

HHC Hardenberg sloot in eigen huis de voorbereiding af met een zege op competitiegenoot Spakenburg. Op De Boshoek werd het 3-1 voor de ploeg van de nieuwe trainer Bert van Hunenstijn. De bezoekers kwamen wel op voorsprong via Eindhoven, maar dankzij doelpunten van Fatima, Hemmink en Van der Leij beleefden de Hardenbergers een goede generale voor de competitiestart van volgende week. De Treffers is dan in Groesbeek de tegenstander.



Genemuiden eenvoudig langs PKC

Ook SC Genemuiden kan met een goed gevoel toeleven naar de competitiestart. Op bezoek bij PKC'83 werd met maar liefst 2-6 gewonnen. Twee mannen verzorgden alle doelpunten. Vier treffers kwamen op naam van Kavak en de overige twee werden gemaakt door Eenkhoorn. Volgende week treft de ploeg in eigen huis Buitenpost in de seizoensouverture.



Berkum wint, nederlaag DETO

Hoofdklasser Berkum versloeg zaterdag VV Emmen met 4-0 door doelpunten van Chris van der Meulen (2), Marc van der Meulen en Bacuna. DETO verging het minder goed. De ploeg uit Vriezenveen verloor in eigen huis van RKZVC (0-3). DETO ontmoet volgende week in eigen huis Flevo Boys en Berkum start de competitie in Friesland, bij ONS Sneek.

