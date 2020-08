Automobilist rijdt in op groepje jongeren in Deventer, twee gewonden naar het ziekenhuis

De jongeren die werden aangereden, zaten op scooters. Er zijn in ieder geval twee mensen gewond geraakt. Een van de gewonden is een jongere die een scooter bij zich had. De automobilist die het groepje aanreed, raakte ook nog een stilstaande auto. Ook de inzittende van die auto, een vrouw, raakte gewond. Een aantal jongeren raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Zelf naar huisartsenpost

Een van de jongeren is zelf vanaf de locatie waar het ongeluk gebeurde naar een huisartsenpost gegaan. De politie heeft nog geen duidelijk beeld van het aantal jongeren dat op de weg stond toen de auto op hen inreed. De jongeren worden gehoord om een duidelijk beeld te krijgen van wat er gebeurd.

Volgens de jongeren reed de man met opzet op ze in. Ze zeggen dat vanwege de hoge snelheid die de auto had en omdat de man het groepje al een keer eerder passeerde. De officier van dienst van de politie heeft aangegeven dat de recherche onderzoekt of er sprake was van opzet.

Tekst gaat verder na video en foto.

Auto rijdt in op jongeren in Deventer (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

Hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn geraakt, is niet bekend. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede ambulance heeft een andere gewonde meegenomen. Op de plek van het ongeluk stonden een stuk of vijf jongeren die scooters bij zich hadden. Ook stond er een aantal auto's. Volgens omstanders reed een witte auto hard in op het groepje dat in een bocht van de weg stond. Daarbij is in ieder geval één scooter geraakt en een auto. Tekst gaat verder na de foto. Auto rijdt in op jongeren in Deventer (Foto: NewsUnited/Rens Hulman) Waarom de automobilist inreed op de jongeren is niet duidelijk. Omstanders melden dat de automobilist het groepje eerder op de avond al eens was gepasseerd. De politie onderzoekt waarom de man, die Engels zou spreken, inreed op het groepje jongeren. De man werd na een kort gesprek met agenten aangehouden. Hij reed in een witte Kia met Nederlands kenteken. De weg is afgezet. Auto rijdt in op jongeren in Deventer (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)