Wolvenpaar Nordhorn heeft in elk geval één welp

Een wolvenpaar bij Nordhorn, net over de grens bij Denekamp, heeft in elk geval één en mogelijk meer welpen. Dat meldt de Landesjägerschaft Niedersachen in de laatste Wolfsmonitoring. In maart werd nog gemeld dat een wolf zich definitief in het gebied had gevestigd, al verbleef het dier al jarenlang geregeld in de regio.

Duitsland heeft al jaren te maken met een groeiende wolvenpopulatie. Het is voor het eerst dat in het grensgebied met Overijssel een roedel is gevestigd.

Rustig in Overijssel

Nadat de wolf zich een aantal jaren geleden regelmatig in onze provincie liet zien, is het de afgelopen maanden heel rustig geweest. Mogelijk heeft dat te maken met de roedel bij Nordhorn: wolven proberen territoria van andere wolven zoveel mogelijk te vermijden. Zuidelijker langs de grens, in Gelderland en Limburg, steken ze wel de grens over.

Dat betekent ook dat er al een tijd lang geen vee meer door wolven is aangevallen in Overijssel. De laatste keer dat dit gebeurde was in februari 2019, in Lemelerveld. Daarna zijn nog wel een aantal meldingen geweest van aangevallen vee, maar uit onderzoek bleek telkens dat het om een hond ging die één of meerdere schapen had gedood. In één geval was op basis van DNA niet vast te stellen of het een wolf of een ander dier was.