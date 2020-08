Mogelijk vuurwapen gevonden bij ongeluk in Hengelo, twee verdachten aangehouden

Bij een ongeluk in Hengelo is vanmiddag een mogelijk vuurwapen gevonden. Twee auto's zaten achter elkaar aan, waarbij één van de auto's op een derde auto botste. Twee personen zijn aangehouden, een derde persoon raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Beukweg en de Mr PJ Troelstrastraat. Twee auto's zaten volgens de politie al even achter elkaar aan. Op de kruising botste één van de auto's op een derde auto. De bestuurder van deze auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere auto, die niet bij de botsing betrokken was, ging ervandoor.

Op de kruising is door één van de inzittenden met het mogelijke vuurwapen gedreigd. Of het wapen echt is of niet, kan de politie nog niet zeggen. De politie kon ter plaatse een persoon aanhouden.

De auto die doorgereden was, werd later in Mariënberg gevonden. De inzittende van deze auto is aangehouden en de auto is meegenomen voor verder onderzoek. De identiteit van de verdachten is nog niet bekendgemaakt.

De politie vermoedt dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer.