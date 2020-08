Nacht vol beledigingen, bedreigingen en fysiek geweld voor politie Almelo

De politie heeft vannacht de handen meer dan vol gehad aan een aantal meldingen van onder meer geluidsoverlast in Almelo. Ter plaatse zijn agenten beledigd en met de dood bedreigd. Uiteindelijk werden in totaal vier mensen aangehouden. Agenten krijgen steeds vaker te maken met beledigingen en bedreigingen. Vorige week werd een agent in Almelo nog gebeten en bespuugd door een dronken vrouw .

Aan het begin van de nacht was het raak op de Hoornbladstraat, toen de politie op een melding van geluidsoverlast reageerde. In een woning was een aantal mensen behoorlijk dronken lawaai aan het maken. De politie vroeg hen zachter te wezen, maar al snel bleek dat die boodschap niet duidelijk genoeg was.

Door het lint

Er kwam voor de tweede keer een melding binnen over geluidsoverlast op hetzelfde adres. De 57-jarige bewoner kreeg daarom een boete voor het veroorzaken van nachtrumoer. Daar was de man het absoluut niet mee eens: hij ging tekeer tegen de agenten en bedreigde hen daarbij met de dood. De man werd vervolgens aangehouden.

Toen er voor de derde keer melding van geluidsoverlast vanaf hetzelfde adres kwam, besloot de politie iedereen die op dat moment nog aanwezig was de woning uit te zetten.

Schelden uit de taxi

Later in de nacht ging de politie naar een melding aan de Grotestraat. Toen de agenten bezig waren, werden ze ineens uitgescholden en beledigd door inzittenden van een taxibusje dat voorbij reed. Twee mannen die dat deden, 32 en 42 jaar oud, werden daarom aangehouden. Een 28-jarige vrouw bemoeide zich met die aanhouding en beledigde de agenten, probeerde een agent te slaan en kneep in de arm van die agent. De vrouw is aangehouden.