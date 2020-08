Go Ahead Eagles opent seizoen met weinig vermakelijk en doelpuntloos duel bij FC Dordrecht

Go Ahead Eagles is het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een doelpuntloos duel bij FC Dordrecht. Er waren dan ook weinig kansen te noteren aan de Krommedijk.

Go Ahead begon de eerste wedstrijd met vijf nieuwkomers in de basis. Bas Kuipers, Jay Idzes, Luuk Brouwers, Kevin van Kippersluis en Bradly van Hoeven stonden aan de aftrap. Jay Gorter was de doelverdediger en Boys Lucassen startte als rechtsback. Verder was er plek voor bekende namen Sam Beukema, Jeroen Veldmate, Mael Corboz en Antoine Rabillard.

Povere eerste helft

De eerste kans was er na een kwartier voor Brouwers. Hij schoot echter tegen de benen van een Dordrecht-verdediger. Weer een kwartier later probeerde Veldmate het ineens uit een vrije trap van grote afstand. Doelman Anthony Swolfs kon simpel pakken. Een paar minuten later kreeg voormalig Eagles Julius Bliek een grote kans, maar schoot in buitenspelpositie op Gorter. Van Hoeven probeerde het na een fraaie actie vanaf links, maar schoot naast het doel van Dordrecht. Daar bleef het bij in de eerste helft.

Tweede helft niet veel beter

Pa nu een uur spelen viel er weer een kansje te noteren. Rabillard kopte in, maar de inzet was te slap om Swolfs te verrassen. Een paar minuten later was er wel een echte kans voor de Franse spits. Dit keer had Swolfs meer moeite met zijn schot, maar bracht wel redding. Aan de andere kant kwam de eerste doelpoging van Matthew Bondswell, zijn inzet ging voorlangs. Ook in de tweede helft bleven de kansen dus op één hand te tellen en werd er niet gescoord.

FC Dordrecht - Go Ahead Eagles 0-0

Arbiter: Oostrom

Geel: Corboz, Polley, Aktas, Amadin

FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Aktas, Bondswell, Bliek; Baggerman, Jansen, Vermeulen, Sürmeli (Valpoort/71); Agrafiotis (Vliet/79), Amadin.

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Corboz (Eddahchouri/77), Idzes, Brouwers; Van Kippersluis (Crowther/88), Rabillard, Van Hoeven.