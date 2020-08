Kees van Wonderen nog niet tevreden met zijn Go Ahead: "Ik heb me niet vermaakt"

Go Ahead Eagles begon vanmiddag aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar een spektakel werd het niet. En dat was niet zoals de nieuwe trainer Kees van Wonderen zich dat had voorgesteld.

"Ik heb me niet vermaakt. Je wil graag meer zien. Je wil een lijn zien die we de afgelopen weken hebben ingezet, met name ook op voetballend gebied en dat was vandaag heel moeizaam. Zowel voetballend als het creëren van kansen en op de helft van de tegenstander zijn. Dit was een vechtwedstrijd waarin je overeind moet blijven. Waarin je moet omgaan met de speelstijl van een tegenstander die wat anders vraagt dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Zo'n wedstrijd was het. Ik word daar niet zo heel warm van, van dat soort wedstrijden", aldus de oefenmeester.

Niet te snel conclusies trekken

Go Ahead zette de lijn van de voorbereiding door. Daarin kreeg het niet veel tegen, maar scoorde het ook weinig. "Vandaag hebben we inderdaad heel weinig gecreëerd. In ieder geval te weinig om aanspraak te maken op meer." Het baart Van Wonderen nog geen zorgen, maar hij gaat er wel mee aan de slag. "Het is zeker een punt van aandacht. Je wil natuurlijk graag dat je meer kansen creëert, dat je dreigender bent. Maar we moeten ook niet te snel conclusies trekken. Het is de eerste wedstrijd. Dat brengt vaak ook nog wel wat zenuwen en spanning met zich mee. Ik had het gevoel dat ze niet helemaal vrijuit speelden, zoals ze daarvoor wel deden. Dus dat kan ook meegespeeld hebben. We moeten ons nu weer richten op Cambuur-uit en de twee weken gebruiken om wat puntjes aan te scherpen."

Middelen zijn er niet

Go Ahead heeft geen brede selectie, maar Van Wonderen is realistisch: "Zeker nu we een aantal jongens missen is dat wat smal. Maar als die jongens weer aan gaan haken, en er komt nog wat bij, dan is het net genoeg. We weten met z'n allen wat de situatie is. Dat zie je bij Dordrecht, dat zie je bij ons. De middelen zijn er gewoon niet, dus we moeten daar creatief in zijn. Dus dat betekent jongere jongens bij de groep halen en die zo goed mogelijk op het veld zien te krijgen zodat we een zo goed mogelijke selectie hebben."