Droom van Jelthe wordt werkelijkheid: gebedsbijeenkomst voor stadhuis in Kampen

Normaal gesproken is het Burgemeester Berhuissplein in Kampen stil en verlaten op zondagavond. Ditmaal staan er honderdveertig mensen te dansen en klappen op het plein, terwijl elektrische gitaren en drums voor het vermaak zorgen. Het idee voor deze gebedsbijeenkomst is afkomstig van Jelthe Kloens.

Jelthe is negentien jaar en hij werd wakker van een droom. Volgens hem was het God die tot hem sprak en hem opriep om een gebedsbijeenkomst te organiseren in de open lucht. Vooral in coronatijd, waarin samenkomsten steeds zeldzamer zijn, vindt hij het belangrijk om zijn geloof met anderen te belijden.

“Ik werd wakker en het was me duidelijk dat ik dit moest doen", vertelt Jelthe. "De volgende ochtend heb ik de burgemeester van Kampen gemaild en binnen 22 uur had ik toestemming om dit te organiseren op het plein voor het stadhuis."



'Lekker worshippen'

Het publiek, dat door de coronamaatregelen uit maximaal honderdveertig man mag bestaan, is divers. Een stel uit Meppel dat van plan is naar Kampen te verhuizen, ziet deze bijeenkomst als een goede manier om te ontdekken of de stad een actieve geloofsgemeenschap kent. Twee jonge meiden komen om ‘lekker te worshippen’ zoals ze zelf zeggen. Ze zijn bekenden van de band, maar komen hier uiteraard vooral voor het geloof.



De bijeenkomst is een samenwerking met Vida Kampen en Christengemeente De Rivier. Het is voor Jelthe een verwezenlijking van een droom, maar hij wil vaker dit soort avonden organiseren. Dat zal niet elke week of elke maand lukken, maar ik geloof zeker dat het vaker gaat gebeuren. Mijn verlangen is dat we in de toekomst vaker in de open lucht samen kunnen komen."