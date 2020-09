Deventer cultuuricoon Jozka van Vuure koestert omstreden filmtheater MIMIK: "Kritiek is liefde"

Vijftien jaar lang had de Deventer levenskunstenaar en 'diversionist' Jozka van Vuure zijn eigen gekraakte en later gesloopte cultuurpaleis op de plek van het nieuwe filmtheater MIMIK. Bij de opening van MIMIK, deze week, heeft hij louter positieve gevoelens. Ondanks weerstand in de samenleving en enorme budgetoverschrijdingen bij de bouw. "Het gaat om kruimelbedragen."

Hij zit nooit om een eigenzinnige en afwijkende mening verlegen, de veelzijdige Deventer kunstenaar en ondernemer Jozka van Vuure. Hij noemt zichzelf al decennialang 'diversionist'. Dus als de Deventer goegemeente kritisch stelt dat het nieuwe filmtheater een verspilling van gemeenschapsgeld is, laat Van Vuure een ander geluid horen.

'MIMIK verheft de aarde'

"Ik heb in de oude Viking op de plek van MIMIK duizenden mensen vermaakt en gelukkig gemaakt. MIMIK gaat nu op dezelfde plek nog eens vele tienduizenden mensen gelukkig maken met cultuur. Dit is geen verspilling van gemeenschapsgeld. De KLM heeft ongeveer vier miljard euro gehad om stewardessen in de lucht te houden en ze doen niks anders dan de aarde vervuilen met hun uitstoot. MIMIK verheft de aarde juist met cultuur. Dus ik zou tegen de minister willen zeggen: geef ook eens één miljard euro aan MIMIK."

Hij doet zijn verhaal in de slagschaduw van het nieuwe filmtheater, op de plek van de oude Viking waar hij vijftien jaar lang op geheel eigen wijze de cultuur predikte. In het leegstaande, voormalige schoolgebouw maakte hij van de aula en de gymzaal een kunstpaleis met plek voor bijvoorbeeld zestig bankstellen, een overdekte camping. Hij gaf er ook tangolessen en was gastheer van het Deventer Humorfestival. Hij moest vertrekken vanwege de bouw van filmtheater De Viking, nu MIMIK genoemd.

'Kritiek is liefde'

"Maar ik sta hier alleen maar met een heel goed gevoel. Uit iets wat is geweest is iets volledig nieuws gemaakt. Dat is vergelijkbaar met de ontwikkeling in het leven, de ontwikkeling in de cultuur gaat ook door. De ophef die er is geweest met al die voor- en tegenstanders is inherent aan verandering en ontwikkeling. Dat zie je overal. Het ergste is als de mensen er helemaal niks over zouden zeggen. En ik zeg altijd: kritiek is de hoogste vorm van liefde."

Hij hoopt op en verwacht een goede toekomst voor filmtheater MIMIK, maar beseft dat dit ook afhankelijk is van de manier waarop de cultuursector door de huidige, zware coronatijd komt. "Maar we moeten positief staan in de cultuur", zegt hij. En dat MIMIK tien miljoen euro meer gemeenschapsgeld heeft gekost dan gepland? Jozka van Vuure: "Als je het tegen het geld voor de KLM afzet, dan zijn dit afrondingsgetallen. In MIMIK gaan tienduizenden mensen gelukkig worden door cultuur. Dat geeft mij een heel goed gevoel."