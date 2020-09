Haris uit Enschede is de echte Koning Toto

De commercials van Toto zijn de laatste jaren, mede door de inzet van rappers als Donnie en oud-voetballers Royston Drenthe, Sjaak Swart en John de Wolf, met name onder jongeren enorm populair. Het was dan ook een eer om voor de nieuwe reclamespot gevraagd te worden, zegt Haris: "Of ik met Brownie Dutch een nummer wilde maken voor Koning Toto? Ja, natuurlijk wil ik dat!"



Bekijk hier de reportage bij Haris in de studio, de tekst gaat verder onder de video



Brownie Dutch, een producer die vooral bekend werd vanwege zijn samenwerking met Ali B in het TROS-programma Op Volle Toeren, verzorgde de muziek. De beats, zo je wilt, en Haris was verantwoordelijk voor de tekst van de rap: "We kregen een concepttekst, daar ben ik aan gaan schaven. Woorden aanpassen, weghalen of juist toevoegen. Het moet passen op de muziek. De flow moet kloppen."

Haris is de echte Koning Toto (Foto: RTV Oost)

Het resultaat is sinds de hervatting van het voetbal overal te zien. Oud-voetballer Andy van der Meyde neemt deze keer de honneurs waar als Koning Toto, inclusief rap. En dan hoor je dus Haris: "Heel vet. In de studio ben je alleen maar bezig met een vette productie maken, maar als je dan bij zo'n shoot bent besef je ineens hoe groot jouw nummer kan worden en wie het allemaal gaat horen: dat is echt heel vet."

'Koning' Andy van der Meyde (Foto: TOTO)

En dan krijgen we dus de vraag der vragen: wie is de echte Koning Toto? Haris schiet in de lach, denkt even na: "Toch Andy. Ik ben de stem, Andy van der Meyde is de echte Koning Toto."



Maar ja, die kan dus niet rappen. Of misschien toch wel? "Of ie een goede flow heeft weet ik nog niet, maar bij de opnames van de commercial kende hij de hele rap uit zijn hoofd. We gaan binnenkort samen de studio in om te kijken wat hij in huis heeft. Ben benieuwd."