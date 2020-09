Kees Koolen, de 'Elon Musk van de polder' bouwt door aan zijn duurzame-energie imperium

Vanuit zijn Hengelose hoofdkwartier heeft Kees Koolen de afgelopen anderhalf jaar zo'n zestig miljoen euro geïnvesteerd, vooral in bedrijven die verschillende soorten accu's produceren. Zijn laatste investering is in 'GreenBattery', een bedrijf dat stroom levert voor evenementen.

Voor internetmiljonair Koolen is het zo klaar als een klontje. De energietransitie is onderweg, en er is nog een wezenlijk probleem dat opgelost moet worden: de opslag van energie.

Investering van 100 miljoen

De afgelopen anderhalf jaar heeft hij zich ingekocht in een tiental start-ups en hij voorziet nog een paar investeringen zodat zijn portefeuille 'compleet' is. Bij elkaar heeft hij dan naar eigen zeggen zo'n honderd miljoen euro geïnvesteerd in de opslag van groene energie.

Koolen is volgens zakenblad Quote goed voor zo'n 350 miljoen euro. Geld dat hij heeft verdiend met het groot maken van de hotelboekingsite Booking.com en met zijn bemoeienis in taxidienst 'Uber', dat hij naar Europa bracht.

Reed ook de Dakar Rally

Koolen is een Brabantse boerenzoon die bedrijfskunde studeerde aan de Universiteit Twente en bekend staat om zijn doorzettingsvermogen; zo reed hij de Dakar Rally de afgelopen jaren in alle disciplines.

Met zijn 'Koolen Industries' opereert de 55-jarige Koolen vanuit Hengelo, waar hij ook zijn accubedrijf Super B heeft. Dat heeft hij aangevuld met bedrijven die in verschillende soorten accu's maken.



Daarnaast heeft hij bedrijven die die accu's weer exploiteren, zoals de laatste aanwinst 'GreenBattery' dat containers vol accu's levert op plekken waar generatoren niet meer gewenst zijn vanwege geluid en vervuilende uitstoot, zoals binnensteden en evenemententerreinen.

LithiumWerks

Twee jaar geleden waren de plannen van Koolen nog veel grootser. Hij ontvouwde toen zijn plannen voor een 'accucampus' op de Technology Base, het voormalig vliegveld Twente. Er zouden tweeduizend onderzoekers komen en de investering zou honderd miljoen zijn. Vier maanden later gooide initiatiefnemer Koolen het bijltje er bij neer; er zouden onvoldoende investeerders zijn.

Het debacle leverde een kater op investeringsmaatschappij OostNL die een lening van 7,5 miljoen had gegeven aan LithiumWerks, en het werd politiek benard voor gedeputeerde economische zaken Eddy van Hijum, die had gepleit voor die lening.

Nieuwe start

Het einde van LithiumWerks was voor de onvermoeibare Koolen een nieuw startpunt om zijn imperium voor de opslag van duurzame energie vorm te geven. Hij zoekt jonge bedrijven met veelbelovende technologie, zoals het Arnhemse Elestor die een 'waterstofbromide flowbatterij' maakt. Ook heeft hij geïnvesteerd in 'Proton Ventures', dat energie opslaat in ammoniak. Daarnaast heeft hij een belang in een schoonmaakrobot 'Aziobot', die uiteraard loopt op de batterijen van zijn eigen Super B.

Koolen verwacht het komende jaar nog een aantal investeringen te doen om zijn portefeuille in de energieopslag compleet te maken. En daarmee is de kans natuurlijk groot dat hij opnieuw een diamantje te pakken heeft die zijn fortuin weer zal laten groeien.