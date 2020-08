De inval is bij een woning aan de Jac. P. Thijsselaan, in de wijk Stadshagen. Vorige maand stond er ook politie in de straat; toen was de auto van R. in brand gestoken.

Ontvoering

Irakees R. staat bekend als 'De Bolle'. Volgens insiders is hij drugshandelaar. Vorig jaar zomer werd hij naar eigen zeggen ontvoerd door leden van drugsbende Ali24/7, die volgens justitie onder leiding staat van twee Afghaanse broers.

De Bolle maakte eerst ook onderdeel uit van deze bende, maar stapte er uit na ruzie over een luxe-wagen. Zo bleek uit een exclusief gesprek met hem.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Politie valt woning in van hoofdrolspeler Zwolse drugsoorlog (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Justitie verdenkt leden van Ali24/7 naast de gijzeling van De Bolle ook van drugshandel en betrokkenheid bij meerdere moordaanslagen. Zo werden in 2016 even ten zuiden van Zwolle twee Turkse broers beschoten vanuit een passerende auto. En in oktober vorig jaar werd een vermeend kopstuk van een concurrerende drugsbende beschoten in de wijk Holtenbroek.



Die laatste schietpartij volgde kort op een andere: een moordaanslag in de wijk Stadshagen. Toen werd het vermeende kopstuk van Ali24/7 met een automatisch wapen beschoten. Inmiddels zitten verschillende verdachten van beide kampen achter de tralies.

Volgende week nieuwe zitting

Volgende week staan de verdachten die R. zouden hebben ontvoerd weer voor de rechter. Volgens vermeende leden van drugsbende Ali24/7 heeft De Bolle aan getuigen geld geboden om belastende verklaringen af te leggen over de broers.