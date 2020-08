Serieoplichter opnieuw voor de rechter na Facebook-klopjacht

De man zou vorig jaar zeker negen ondernemers en particulieren hebben opgelicht. En dat was niet voor het eerst. Zo werd hij in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel en in 2015 moest hij opnieuw voor twee jaar achter de tralies.



Bij de laatste veroordeling waren de slachtoffers vooral slagers in de regio, die voor honderden euro's aan vleespakketten en barbecues kwijtraakten aan de verdachte. Maandag werd tijdens de rechtszaak tegen de man duidelijk dat er mogelijk opnieuw ondernemers in de vleessector bedonderd werden.

Nep-bankapp

Zo zou een slager uit Denekamp voor 520 euro benadeeld zijn door de 44-jarige. De verdachte zou een flink aantal kilo's vlees 'betaald' hebben met een nep-bankapp. Met zo'n app lijkt het alsof er echt geld van een rekening wordt overgemaakt, waardoor leveranciers spullen meegeven.



De vleesboer was volgens het OM niet het enige slachtoffer. Zo bestelde de man uit naam van een evenementenorganisatie tientallen kilo's kaas bij een Eibergse kaasboer. De Glanerbrugger ging er vervolgens met de lading vandoor, zonder te betalen. Hetzelfde trucje haalde hij uit bij verhuurders van geluidsinstallaties en springkussens.

Facebook-zoekactie

Uiteindelijk melden tientallen ondernemers zich in 2019 bij de politie. Ze kwamen achter zijn naam nadat ze foto's en video's van de oplichter hadden gedeeld op Facebook. Duizenden reacties volgden, soms zelfs met foto's van het paspoort van de 44-jarige.



Uit een reclasseringsrapport blijkt dat de Glanerbrugger waarschijnlijk opnieuw mensen zal oplichten. De reclassering probeerde hem meermaals op het rechte pad te brengen, maar dat mislukte steeds. De man is ook niet meer welkom bij de reclassering.



De officier van justitie vindt bewezen dat de man zeker negen keer iemand oplichtte. Er zijn nog tientallen aangiftes meer, maar daarin ontbreekt bewijs. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.