Kritisch raadslid Elferink kon Deventer filmtheater MIMIK niet tegenhouden: "Het moest en zou er komen"

Ex-raadslid Marcel Elferink (Gemeentebelang) is kritisch over besluitvorming filmtheater MIMIK

Hij wordt geroemd en geprezen voor zijn vakbekwaamheid als (ex)raadslid in Deventer, Marcel Elferink van Gemeentebelang. Maar zijn kritiek op de mogelijke komst van filmtheater MIMIK in 2012 werd niet gehoord. "Er zaten heel veel risico's en onzekerheden aan vast. Dat is later ook wel gebleken", verwijst Elferink naar het financiële drama dat zich bij de bouw van MIMIK voltrok.

Het filmtheater opent vandaag de deuren - vijf jaar later dan gepland - en kost uiteindelijk het dubbele (twintig miljoen euro) van wat begroot werd. Marcel Elferink heeft het nieuwe Deventer cultuurpaleis nooit zien zitten en stemde in 2012 tegen.

'Politiek wensdenken'

Elferink: "Het leek mij allemaal veel te mooi om waar te zijn zoals het toen ging. Wij als Gemeentebelang zagen grote risico's om op een historische en relatief kleine plek te gaan bouwen. Dat heeft uiteindelijk ook heel veel extra kosten met zich meegebracht. Ik noem bijvoorbeeld de fundering die anderhalf miljoen euro extra kostte. En daarbij: het was crisistijd. Moet je dan wel zo'n kostbaar project willen? Maar het filmtheater moest en zou er komen. De ambitie was er bij een meerderheid van de gemeenteraad en dan is het heel moeilijk het tij te keren. Dan wordt er ook over kritische geluiden heen gekeken. Ik noem dat politiek wensdenken."

De avond van de besluitvorming staat Elferink nog helder voor de geest. "In dezelfde vergadering besloot de Deventer gemeenteraad tot de bouw van het nieuwe Stadskantoor voor 65 miljoen euro. Een groot probleemdossier en daar ging eigenlijk alle aandacht naar uit. Waanzinnig dat deze twee zeer belangrijke dossiers op één avond werden besproken. De Viking (vanaf 2019 MIMIK, red.) was een soort hamerstuk. Er was ook nauwelijks discussie. De provincie had een worst van vijf miljoen euro voorgehouden om de bouw te realiseren. De teneur was: we doen er zelf nog vijf miljoen euro bij en je hebt een mooi filmtheater."

Raadsonderzoek

Maar de Deventer gemeenteraad kwam dus bedrogen uit. Pas acht jaar later (de oorspronkelijke opening was in 2015 gepland) en vele extra miljoenen verder kan het filmtheater deze week dan eindelijk uit de startblokken. Het kostte onderweg wethouder Robin Hartogh Heijs zijn baan en de Deventer politiek besloot ook tot een ingrijpend en pijnlijk raadsonderzoek over de besluitvorming rondom De Viking/MIMIK.

Marcel Elferink: "Er ging zoveel extra geld naar het project, daar moesten lessen van geleerd worden. Gemeenschapsgeld is een schaars goed en daar moet je zorgvuldig mee omgaan." De conclusies van het raadsonderzoek lagen voor de hand: de risico's van dit soort grote projecten moeten vooraf beter in beeld worden gebracht, alle mogelijke scenario's moeten bekeken worden en er moet meer oog en oor zijn voor kritische geluiden. Elferink: "Dat lijkt een open deur, maar het blijkt dat het nodig is om op zo'n manier naar projecten te kijken."

Niet zorgenvrij

Inmiddels is Elferink alweer dik twee jaar raadslid af en is filmtheater MIMIK klaar voor de opening. "De meerwaarde voor de stad? Tja, als je het afzet tegen het geld dat er mee gemoeid is. Twintig miljoen is wel heel veel geld voor zo'n theater. Maar er staat nu wel iets moois", zegt hij lachend. Toch is hij nog niet zorgenvrij. "Wat nog lastig wordt de komende jaren: hoe hou je de exploitatie overeind. Want er is ook nog een schouwburg die het lastig heeft en in hetzelfde vaarwater zit. Het is de komende jaren wel goed opletten daar."