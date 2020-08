Celstraf voor man uit Rijssen die vriendin opsloot in hotelkamer

Een 23-jarige man uit Rijssen is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij sloot vorig jaar zijn vriendin op in een hotelkamer in Hengelo. Ook mishandelde de man later twee hulpverleners en bedreigde hij één van hen.

De veroordeelde man en zijn toenmalige vriendin zaten vorig jaar september in een hotelkamer in Hengelo en kregen daar ruzie omdat de man dacht dat ze vreemdging. De vrouw deed een aantal pogingen om weg te komen, maar dat verhinderde de Rijssenaar.

Hij heeft haar in de hotelkamer ook geslagen. Het hotelpersoneel heeft aan de deur geklopt om te vragen of alles goed ging, maar de man voorkwam dat de vrouw naar de deur kon gaan.

Mishandeling hulpverleners

Uiteindelijk kon de vrouw uit de hotelkamer vluchten en is de man opgepakt Later in het jaar is hij opgenomen bij GGZ-instelling Dimence. Tijdens een gesprek met twee hulpverleners probeerde hij te ontsnappen. Daarbij heeft hij de hulpverleners mishandeld en één van hen met de dood bedreigd.

Wanneer vrijheidsberoving?

De man erkent dat hij zijn vriendin een korte periode heeft vastgehouden op de hotelkamer, maar volgens hem was er geen sprake van vrijheidsberoving. De rechtbank denkt daar anders over. Uit gegevens blijkt dat hij zijn vriendin tenminste vijf minuten van haar vrijheid heeft beroofd, genoeg om tot een bewezenverklaring van vrijheidsberoving te komen.

Gevangenisstraf

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden dat de man eerder is veroordeeld en dat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis. Omdat de man heeft aangegeven dat hij geen behandeling wil – en daar niet aan zal meewerken – vindt de rechtbank het zinloos om een behandeling als bijzondere voorwaarde op te leggen.

Wel legt de rechtbank een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op. Verdachte volgens de rechtbank mag nu laten zien dat hij zonder hulp en behandeling niet in herhaling valt. Omdat de man eerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, en hij nu opnieuw in de fout gegaan is, wordt die eerdere voorwaardelijke straf (van drie weken) alsnog ten uitvoer gelegd.