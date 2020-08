Hans Broekhuizen officieel benoemd tot burgemeester Twenterand

Broekhuizen (41) is nu nog wethouder in Heerenveen. Hij werd geboren in Delfzijl, Groningen. De afgelopen jaren was hij actief in de Friese politiek.

"Waarom Twenterand? Ik hou van het noorden en het oosten. Twenterand is een plattelandsgemeente, waar ik mij thuis voel. Ik hou van het Twentse", zo sprak hij na zijn voordracht.

De CDA'er was ook raadslid in Heerenveen. In Twenterand volgt hij Annelies van der Kolk op, die er sinds 2017 waarnemend burgemeester was.