Groen licht voor besloten stille tocht Marco van der Kolk

Marco van der Kolk zal woensdagavond worden herdacht met een stille tocht in Enschede. De tocht is alleen bedoeld voor nabestaanden en vrienden van Marco, die zondag overleed als gevolg van geweldpleging. De gemeente verleende daar toestemming voor.

De stille tocht begint om half zeven op het complex van voetbalclub Phenix, waarvan de 26-jarige Van der Kolk een prominent lid was. Een uur later is het einde in de Havenstraatpassage, de plaats waar de fatale klap werd uitgedeeld.

"We hebben een vergunning voor 200 mensen", zegt Phenix-bestuurslid Johnny Boer. "Daar moeten we ons strikt aan houden. Het wordt echt een stille tocht, er zullen ook geen sprekers zijn. Dat was ook de uitdrukkelijke wens van de familie. En we moeten natuurlijk de coronaregels naleven."