Burgemeester Snijders na grote slag in Zwolse drugsoorlog: 'Hopelijk nu meer rust voor de buurt'

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is 'ontzettend trots' op de vijf arrestaties die vanmiddag zijn verricht in de drugsoorlog in zijn stad. Hij hoopt dat de rust voor de buurt daarmee terugkeert. Maar, zo benadrukte hij: "We zijn er nog lang niet. Het is net als grasmaaien, dat moet je ook bijhouden."

"We hebben een grote vangst gedaan", benadrukt Snijders. "Door maandenlang onderzoek van politie samen met recherche hebben we deze vijf kopstukken opgepakt. Het past in het plan om de drugscriminaliteit en cocaïnehandel uit de stad te krijgen."

Maar de burgemeester wil er ook geen doekjes om winden: "Ik constateer dat we stevige stappen hebben gezet, maar we zijn nog lang niet klaar. De drugshandel in Zwolle blijft ondanks deze arrestaties bestaan en dat is onacceptabel. Dat willen we aanpakken."

Angst in eigen buurt

Zwolle wil daarbij vooral inzetten op preventie, het voorkomen dat met name jongeren in het circuit terechtkomen. "Daarbij blijft de capaciteit van mensen en middelen een spanningsveld, maar we werken met andere partijen samen om ook aan de voorkant te zitten, en niet alleen aan de achterkant."

Dat die 'achterkant' wel belangrijk is, weet ook Snijders. "We willen niet dat mensen angstig worden in hun eigen buurt en daar hadden we in dit geval wel mee te maken. Hopelijk kunnen we de rust in de buurt nu een beetje terugbrengen."