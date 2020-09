'Van goedlopend bedrijf met veertien man naar zzp-er met een enorm groot pand'

Een van de grotere bedrijven die door de virusmaatregelen is getroffen, is Bwefar BV, een licht- en geluidstechnisch productiebedrijf in Zwolle. Al bijna 22 jaar is dit een gevestigde naam met dertien mensen op de loonlijst en een grote klantenkring. Zo lagen er begin dit jaar nog plannen klaar voor een flinke uitbreiding en zo stond in maart ineens alles stil.

De laatste werknemer

Directeur en eigenaar Akim Bwefar realiseerde zich al snel dat het coronavirus niet snel verdwenen zou zijn. Hij moest al zijn personeel ontslaan en gisteren verliet de laatste werknemer het bedrijf. Meerdere BV’s, een groot pand, veel kostbare apparatuur en nu nog maar één man om de kosten mee te verdienen.

"Gelukkig ben ik positief en zie ik nooit beren op de weg", vertelt hij. "Je moet als ondernemer vooruit blijven kijken, er is altijd een uitweg." Uit de mond van deze man zul je niet snel een negatief toekomstbeeld horen. Bwefar heeft nog steeds de glinstering in zijn ogen, als hij vertelt over het bedrijf en de mogelijkheden. Maar dat het makkelijk zal zijn, dat hoor je hem ook niet zeggen.

Belemmerend

Vandaag demonstreert de evenementenbranche in Den Haag. Ze luiden de noodklok omdat de coronamaatregelen belemmerend werken. De cultuursector als geheel heeft zwaar te lijden en de evenementenbranche ligt vrijwel helemaal stil.



Bwefar is lovend over het snelle optreden van de overheid in deze tijden. De steunpakketten voor ondernemers waren snel geregeld en werden ook snel uitbetaald. "Maar je kunt zelf ook wel uitrekenen dat de overheid dit financieel niet heel lang vol gaat houden."

Niet makkelijk

Bwefar zal zichzelf voorlopig nog kunnen bedruipen maar met zo'n groot pand en die apparatuur zal het niet makkelijk zijn.

"Er is ook niets te plannen, want over twee weken kunnen de regels ineens heel anders zijn. Echt hoor, ik heb het grote geluk dat ik altijd positief ben. Dat scheelt heel veel."