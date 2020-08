Dronken automobilist (23) uit Diepenheim raakt rijbewijs kwijt en steelt daarom maar een fiets

Een 23-jarige man uit Diepenheim heeft het dit weekend wel heel bont gemaakt. Nadat hij in dronken toestand een eenzijdig ongeluk veroorzaakte en daarvoor zijn rijbewijs kwijtraakte, stal hij een fiets op het station in Goor. Dat schrijft de politie op Facebook.

Een automobilist op de N346 bij Delden zag gisteren iets na zes uur 's ochtends een paar remlichten opvallend hoog oplichten in de buurt van de Langenhorsterweg. Hij waarschuwde de politie, omdat hij vermoedde dat het om een ongeluk ging.

Een fiets 'lenen'

Dat had de automobilist goed gezien, want op de plek van het ongeval troffen agenten een bijzonder 'geparkeerde' auto aan. De bestuurder ervan, een 23-jarige Diepenheimer, bleek onder invloed en had zes keer zo veel gedronken als is toegestaan.

De man moest zijn rijbewijs direct afstaan, maar klaarblijkelijk was hij na zijn verblijf op het bureau wel op zoek naar een alternatief vervoermiddel. De meeste mensen bellen in zo'n geval een familielid, vriend of kennis, maar de Diepenheimer besloot dat een willekeurige fiets bij het station in Goor de beste optie was.

'Ezel en een steen'

Van die diefstal werd niet veel later melding gemaakt bij de politie. De agenten hadden aan de hand van het signalement een sterk vermoeden van de mogelijke dader. De agenten troffen op de weg naar Diepenheim de man inderdaad aan, ditmaal op de door hem gestolen fiets. Ook hiervoor werd de man aangehouden en deze keer werd hij overgebracht naar het cellencomplex in Borne. Na verhoor werd hij vrijgelaten.

De man kan nu niet alleen een uitnodiging van de rechtbank tegemoet zien, vanwege het rijden onder invloed, maar ook een strafbeschikking voor het stelen van de fiets. 'Noem het maar domme pech', schrijft de politie op Facebook. 'Of toch iets met een ezel en een steen.'