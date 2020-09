Tedic gepresenteerd bij PEC: "Goed om in de Eredivisie te spelen, niveau ligt hoog"

PEC Zwolle heeft Slobodan Tedic gepresenteerd. De 1.90 meter lange Servische-Montenegrijn wordt voor een jaar gehuurd van Manchester City. Zwolle is alleen nog in afwachting van een werkvergunning voor de spits.

De 20-jarige Tedic over de stap naar Zwolle: "Voor mijn ontwikkeling is het goed om in de Eredivisie te spelen. Het niveau ligt hier hoog en jonge spelers krijgen veel kansen. Mijn voorkeur ging daarbij eigenlijk meteen uit naar PEC Zwolle. Ik heb beelden van de club op Youtube gezien, onder meer van de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse, en ook de gesprekken met de trainer en technisch manager voelde meteen vertrouwd. Ik heb ontzettend veel zin hier te beginnen en om de supporters trots te maken."

Veel kapers op de kust

Technisch manager Mike Willems is trots op de komst van Tedic: "Met Slobodan hebben we een spits gecontracteerd die perfect past bij onze speelstijl. Hij is lang, atletisch en heeft een neusje voor de goal. Het doet me goed dat het is gelukt hem naar Zwolle te halen, aangezien er vele andere kapers op de kust lagen."

De jeugdinternational van Servië zit momenteel nog in een huisje op een vakantiepark zijn verplichte quarantaine uit. Binnenkort sluit hij aan bij de selectie van trainer John Stegeman.