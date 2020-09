Energiecoach Wilma Stegink bezoekt in haar eerste jaar zo'n 200 huurders Welbions

Bij voorkeur op de fiets bezoekt Wilma Stegink woninghuurders in Hengelo en Borne. Sinds juli vorig jaar is ze energiecoach bij woningcorporatie Welbions. "Het is een nieuwe functie maar je kunt wel stellen dat huurders me weten te vinden. Honderden vragen heb ik het afgelopen jaar beantwoord en meer dan tweehonderd bezoeken heb ik afgelegd, de meeste huurders heb ik kunnen helpen met het verduurzamen van hun woning."

Koud en vochtig

Een van die huurders is Kim van Streun. Ze heeft chronische rugklachten en wilde graag dubbelglas in haar Hengelose woning. "Vorig jaar ben ik hier komen wonen. In het hele huis zat toen nog 3mm dik enkelglas. Zes jaar geleden zijn deze woningen gerenoveerd maar de vorige bewoner wilde geen dubbelglas. Het zijn oude huizen en het was altijd vochtig en koud. Vooral boven was het niet warm te krijgen. Elke morgen stond het water op de ramen. Teveel stoken is natuurlijk ook niet goed voor het milieu."

Boom

Na een bezoek van Wilma werd in maart Kim's hele woning voorzien van dubbelglas. "Wilma heeft ook gekeken naar andere mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Helaas ben ik gezegend met een mooie boom voor het huis en zijn zonnepanelen niet rendabel. De aanvraag voor dakisolatie loopt nog."

2050

Wilma Stegink is blij met het succes van de energiecoach. "Het laat zien dat huurders enthousiast zijn over verduurzamen. Het komt geregeld voor dat we zonnepanelen leggen of dubbelglas plaatsen en we de week erna vier nieuwe aanvragen uit dezelfde straat krijgen. Als woningcorporatie zijn we gebonden aan het klimaatakkoord, in 2050 moeten al onze 15.000 woningen CO2 neutraal zijn. Het is mooi dat veel van onze huurders actief meedenken."