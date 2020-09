Film De Beentjes van Sint Hildegard te zien in drive-in bioscoop in Holtens weiland

Maar liefst tweehonderd auto's per avond kunnen er op het weiland staan. Ze worden verwelkomd door een optreden van Erwin Nijhof die bezoekers in de sfeer van vroegere Amerikaanse films moet brengen. Wanneer de eerste auto's arriveren worden ze door de verkeersregelaars naar een plek gedirigeerd. Het geluid van de film komt via de FM-radio uit de speakers van je eigen auto.

Als alle auto's op hun plek staan en de zon onder is dan wordt de film op een groot scherm, dat opgesteld staat in het weiland, getoond. Bezoekers kunnen romantisch in de eigen auto blijven zitten voor een unieke ervaring of met een klapstoeltje naast de auto gaan zitten.

Drive in bioscoop in weiland Holten (Foto: RTV Oost)

Bijna uitverkocht

"In corona tijd kunnen we weinig voor onze bezoekers betekenen. Vandaar dat we dit coronaproof evenement hebben georganiseerd waarbij je zeker weet dat je afstand houdt", zegt bedenker en manager Jeroen de Kok van het Kulturhus Holten.

"Er waren veel mensen die in de voorverkoop al een kaartje voor deze film in het Kulturhus van Holten hadden gekocht. Deze mensen hebben nu de kans om op deze bijzondere manier naar de film te kijken", zegt De Kok.

De belangstelling voor het concept en de film is erg groot. Er zijn voor deze week nog maar enkele kaarten beschikbaar. "Je kunt bij het kaartje ook nog een hapjesbox mee bestellen om extra van de film te genieten", zegt De Kok.

Regels

Er zijn wel een paar regels. "Je mag alleen met mensen uit één huishouden in de auto zitten. Je mag je auto niet stationair laten lopen (dus neem een trui of jas mee) en je moet rekening houden met de zichtlijnen van andere bezoekers", zegt De Kok.

De bezoekers hebben er deze avond zin in. Ze hebben zelf koffie meegenomen, Anderen hebben nippen van een rosé of hebben een blikje bier. Er wordt hier en daar met een bekende gebabbeld totdat het donker wordt en de film begint. Dan kruipen alle mensen in hun auto, zetten de radio op de juiste FM-frequentie en genieten van de film.

Bekijk hier de sfeerbeelden (tekst gaat verder onder video):

Redding

Of er straks vaker een drive-in bioscoop wordt georganiseerd durft Jeroen de Kok nog niet te zeggen. "Het is mooi, maar ook erg duur. We hebben de prijzen voor de bezoekers nu laag gehouden, maar de kosten zijn hoog. Zo moet er een scherm ingehuurd worden, moet er beveiliging zijn, verkeersregelaars ingehuurd en een FM-frequentie worden aangevraagd", aldus De Kok.

De smaak hebben ze in Holten in ieder geval te pakken. Maar de redding van het seizoen is het niet.