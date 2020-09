Directeur Deventer filmtheater MIMIK bij opening: 'Negatieve sentiment ombuigen'

Deventer is een veelzijdig cultuurpodium rijker; vandaag wordt filmtheater MIMIK opgeleverd. Een gebeurtenis die directeur Rob van den Hove blij en trots maakt, ook al omdat stoppen met MIMIK begin vorig jaar serieus werd overwogen, na bouwvertragingen en budgetoverschrijdingen. "Maar dit is een aanwinst voor de stad Deventer. Het is goed dat we koers gehouden hebben. Ik hoop dat de stad erachter gaat staan."

Blij, enthousiast, trots, dankbaar en vermoeid. Bij de oplevering van filmtheater MIMIK langs de IJssel in Deventer wordt directeur Rob van den Hove geconfronteerd met wisselende gemoedstoestanden.

"Het is misschien te duur geweest, maar dit filmtheater is een faciliteit die echt bij een stad als Deventer hoort. Een stad met groeipotentie en -wensen", zegt hij. "Dus ik ben echt heel blij dat iedereen doorgezet heeft."

Mokerslag

Van den Hove doelt op de grote reeks financiële tegenvallers en vertragingen waarmee de bouw van MIMIK (tot begin 2019 De Viking, red.) te maken kreeg.

De finale mokerslag was een extra kostenpost van vier miljoen euro, die begin 2019 door wethouder Frits Rorink aan de Deventer gemeenteraad werd voorgelegd. De kosten liepen daardoor op naar twintig miljoen euro, waar tien miljoen was begroot. Geluiden over stoppen met de bouw en een andere bestemming voor het pand zoeken waren overal hoorbaar.

'In mijn buik'

"Maar ik heb nooit getwijfeld", zegt Rob van den Hove. "En gelukkig heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook voor afbouwen gekozen. Ik voel in mijn buik dat dit gaat werken en ik vergis me wat dat betreft niet vaak."

"Dit filmtheater heeft een meerwaarde boven theater Bouwkunde en filmhuis De Keizer afzonderlijk, waar MIMIK uit is ontstaan. We hebben vier prachtige filmzalen en een hele mooie theaterzaal. Daarbij komt dat het pand licht en ruimtelijk is, met horeca op mooie plekken en er zijn overal in het gebouw prachtige doorkijkjes naar de oude binnenstad en de IJssel."

Sentiment ombuigen

Van den Hove beschouwt de oplevering van MIMIK als een cadeau van de stad áán de stad. Maar het gros van de Deventer bevolking ziet het filmtheater vooralsnog als een geldverslindend prestigeproject.

"Dat sentiment willen we ombuigen. Ik hoop dat de mensen in de stad er achter gaan staan. Dit filmtheater is van iedereen, iedereen heeft er aan meebetaald. Misschien te veel, maar daar kunnen wij niks aan doen. De boodschap is: 'kom en maak er gebruik van'. Laten we er met z'n allen een succes van maken."

Mond snoeren

De directeur doet zijn verhaal met oprecht enthousiasme en optimisme. Maar de barre tocht naar de eindstreep heeft ook bij hem zijn sporen achtergelaten.

"Wat ik het meest vervelende vond, waren telkens de negatieve verhalen in de pers die op ons team van MIMIK afstraalden, terwijl wij niks met het bouwproces te maken hebben gehad. We hopen dat we de criticasters met de oplevering van dit nieuwe gebouw nu de mond kunnen snoeren."

Meer personeel

Om dat voor elkaar te krijgen, zal MIMIK goed moeten gaan draaien. De coronatijd is wat dat betreft geen goede periode om optimaal te starten. En dat terwijl Van den Hove uiteindelijk met meer personeel aan de slag wil binnen MIMIK. "Het is een spagaat. Door corona gaat het allemaal voorzichtig aan."

"Maar dit theater is groter dan filmtheater De Keizer en theater Bouwkunde bij elkaar. Dus we moeten wel extra mensen aannemen om van MIMIK een succes te maken. Al zijn we daar wel heel terughoudend in. Ik ben altijd ondernemer geweest. Elke euro die ik in mijn zak kan houden, zit daar op zijn plek. Ik denk dat het wel goed komt met de exploitatie."