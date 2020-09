Politiechef over geweld tegen agenten: "Mensen denken dat wij robots zijn"

Het lijkt steeds vaker te gebeuren sinds de uitbraak van het coronavirus: geweld tegen politieagenten. De afgelopen periode was het raak in Almelo en werden agenten geknepen, geslagen, bespuugd en met de dood bedreigd. Districtschef van de politie Twente, Karlijn Baalman, baalt er flink van. "Mensen denken dat er robots in het uniform zitten, maar ze vergeten dat wij ook mensen zijn en dat wij ook gevoel hebben."

Een op de acht geweldsincidenten tegen agenten is momenteel coronagerelateerd. "Of het ook vaker gebeurt, is lastig te zeggen", vertelt Baalman. "Wel is het zo dat we meer registreren en er meer aandacht voor hebben. Als ik collega's spreek, dan vertellen ze dat het regelmatig meemaken."

Drank en drugs

De meeste incidenten vinden plaats in de horeca en bij aanhoudingen, zoals huiselijk geweld. Volgens de politiechef, die geweld tegen agenten in in haar portefeuille heeft, heeft het vaak te maken met een combinatie van drank en drugs. "We spreken degenen die het gedaan hebben de volgende dag in de cel. Vaak weten mensen dan niet eens dat ze het gedaan hebben, omdat ze onder invloed waren. Of ze zitten vol schaamte."

De gevolgen voor een agent, die het slachtoffer is, zijn vaak niet te overzien. Baalman: "Laatst werd een agent bespuugd door iemand die zei dat hij corona had. Die persoon moest bloed afgeven en er werd gekeken of die besmet was met hepatitis of corona. Het heeft invloed op je privéleven en je gezin. Ik ben zelf toen ik nog veel op straat actief was, ook meerdere keren beledigd en bedreigd. Ook een keer met een mes. Dat is vreselijk."

Protocol

Al tijdens de opleiding tot agent wordt geweld tegen de politie besproken, legt Baalman uit. "Tijdens de jaarlijkse trainingen komt het ook terug. We praten er veel over met elkaar." Ook is er een protocol opgesteld. "Daarin staat onder meer dat de leidinggevende wordt geïnformeerd, er wordt aangifte gedaan en er is vanuit de organisatie nazorg."

Uit een rapport van Inspectie Justitie en Veiligheid bleek vandaag dat de politie de grip verliest in de wijken. Volgens Baalman is dat niet het geval. "Ik heb het gevoel dat de Nederlandse politie midden in de samenleving staat. We hebben onze mond als grootste wapen. Ik vind het niet normaal dat mensen aan mijn agenten zitten. Ik hoop ook dat anderen ons helpen als ze het zien gebeuren."

'Van alle tijden'

Baalman stelt dat geweld tegen de politie niet nieuw is. "Het is iets van alle tijden dat de samenleving zich verzet. Of zwaarder straffen helpt? Er wordt tegenwoordig al zwaarder gestraft, maar dat is niet aan mij."