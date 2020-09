Advocaten motorclub Satudarah: 'Zwolse rechters zijn vooringenomen'

De landelijke top van de inmiddels verboden motorclub Satudarah wil dat andere rechters in Zwolle zich over hun zaak gaan buigen. Volgens hun advocaten zijn twee van de huidige drie rechters vooringenomen. De landelijke top, met onder hen mede-oprichter Michel B. uit Enschede, staat terecht voor het vormen van een criminele organisatie, drugs- en wapenhandel, afpersing en witwassen.

"Met name op het punt van afpersing, lijkt de rechtbank vooringenomen", zegt advocaat Nico Meijering. De strafpleiter doelt dan met name op zogenoemde bad standings, waarbij een lid van een motorclub uit de vereniging wordt gezet na problemen. "Twee rechters hebben in een eerder vonnis tegen een lid van Satudarah een bad standing als afpersing betiteld. Terwijl het juist de vraag is of het afscheid nemen van een clublid wel als afpersing gezien kan worden."

Bad standing

Vaak gaat zo'n bad standing gepaard met een boete, volgens het OM ook met geweld. Advocaten van Satudarah: "Van tevoren teken je met je volle verstand als lid een contract, waarin staat dat je na problemen een boete moet betalen en je motor in moet leveren."

Nico Meijering daarover: "Bij de onderzoeksrechter heeft een getuige dan ook verklaard dat zijn motor niet was afgepakt, maar dat hij die had afgegeven. Daar zit een verschil tussen."

Mishandeling

In een ander vonnis tegen een Satudarah-lid heeft een van de drie rechters gezegd dat een 'mishandeling nog bedreigender was voor het slachtoffer, omdat de man een actief lid is van Satudarah'. Door deze uitspraken vinden de advocaten de rechters niet onafhankelijk genoeg. "Ze hebben een inhoudelijk oordeel gegeven over bad standings en Satudarah als geheel."

Vandaag bekijkt een andere combinatie van rechters of dat inderdaad zo is. Dan wordt ook duidelijk of de rechtszaak verder gaat.

Baarden

Motorclub Satudarah werd 30 jaar geleden opgericht, onder meer door Michel B. uit Enschede. "We wilden een multiculti-club vormen. Tot dan toe waren motorclubs vooral voor witte mannen met baarden en lange haren. We hebben nooit gezegd: kom, we gaan een criminele organisatie vormen. Wat een onzin." Vorig jaar besloot het gerechtshof dat de motorclub verboden moest worden.

De zaak tegen de landelijke top van de motorclub sleept al jaren voort. De vijf verdachten zijn al geruime tijd op vrije voeten. Vandaag was er een zitting gepland waarop hun advocaten onderzoekswensen konden indienen. Maar afgelopen weekend kwamen ze erachter dat twee van de drie rechters dus al eerder vonnissen hadden geveld in Satudarah-zaken.