Scooterverbod Enschede: "Ik heb niets gezien, dus ik rijd zo gewoon met mijn scooter naar huis"

"We krijgen veel meldingen van overlast en ondernemers zijn niet blij met die scheurende scooters door de straten", vertelt Vincent Wolters, afdelingshoofd van de openbare ruimte. "We doen dit om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken." Het verbod geldt voor de gehele binnenstad van Enschede. Het gebied dat hiervoor is aangewezen, is gelijk aan het gebied dat al gesloten is voor autoverkeer. Er mag in de binnenstad nog wel gelopen en gefietst worden.

"Eerst waarschuwen, daarna boetes"

Wolters is verbaasd dat mensen zeggen dat ze niet weten dat er nieuwe regels gelden. "We hebben het gecommuniceerd in de regionale media en er staan nieuwe borden op de plekken waar je de binnenstad in komt."

Een fanatieke scooterrijder vertelt dat hij niets gezien heeft. "Ik rijd zo gewoon de stad uit. Een boete kunnen ze je toch niet geven."

Ondanks dat hij het bord niet heeft gezien, betekent dat niet dat hij geen boete kan krijgen. "We laten mensen wel eerst wennen aan de nieuwe regels. De eerste keer geven we een waarschuwing en gaat het daarna nog een keer mis? Dan krijgt diegene een boete", aldus Wolters.

Ontheffing

Binnenstadsbewoners met een mindervalidekaart kunnen een ontheffing aanvragen voor het rijden en stallen in de binnenstad. Ook bewoners met een eigen parkeergelegenheid maken aanspraak op die ontheffing.

Nieuwe bewoners van de binnenstad die zich laten inschrijven na 31 december 2020 komen niet meer in aanmerking voor die ontheffing. Alle ontheffingen voor de huidige bewoners zijn geldig tot 31 december 2023. De ontheffing voor mindervaliden loopt daarna wel door.

Drukte bij de BOA's

Op de vraag of de BOA's het met de nieuwe regels niet te druk krijgen in verband met de toezicht op de coronaregels is Wolters duidelijk. "Door corona zijn de BOA's al veel buiten. Nu kunnen ze ook direct toezicht houden op de nieuwe verkeersregels." In de toekomst kan het camerasysteem in de binnenstad er ook voor ingezet worden.