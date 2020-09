Rutte: Beleid verpleeghuizen aangescherpt en discotheken en nachtclubs blijven dicht

Verzorgingstehuizen moeten het beleid rondom de aanpak van corona aanpassen volgens minister De Jonge. "Mondkapjes moeten preventief worden ingezet en verpleeghuizen moeten wekelijks iedereen gaan testen bij een uitbraak."

1 september

De datum 1 september was in eerste instantie een belangrijke datum in het 'corona-herstelplan' van het kabinet. Vanaf vandaag zouden veel maatregelen versoepeld worden, maar de meeste maatregelen zijn de afgelopen maanden al in positieve zin teruggedraaid.

Wel zijn de discotheken en nachtclub nog steeds gesloten en dat blijft dus voorlopig ook zo. Rutte: "We hebben vandaag op advies van het Outbreak Management Team deze beslissing genomen. Het risico op verspreiding van het virus is nog te groot."

Beoordelingssysteem

Minister Hugo de Jonge maakte bekend dat het kabinet komt met een regionaal beoordelingssysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe systeem gaat waarschijnlijk half september in.

Stabiel

Premier Rutte gaf aan dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen stabiel is. "Per dag komen er vijfhonderd besmettingen bij. Het R-getal, het getal dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand, is vandaag voor het eerst weer onder de één. Spannend blijft het wel nu we weer terug zijn van vakantie, de scholen weer open zijn en de sport weer gaat beginnen."

Ook spannend is het wat betreft de testcapaciteit. Minister de Jonge benadrukte dat je alleen een test mag laten afnemen als je klachten hebt. "Ook mensen zonder klachten hebben zich de afgelopen tijd laten testen, maar dat is niet verstandig. De wachttijden lopen erg op. We hebben extra testmachines aangeschaft en afgelopen weekend openden we twee laboratoria is Duitsland."

Vaccin

Verder lichtte De Jonge de stand van zaken rondom een vaccin toe: "Het ziet er positief uit. In de eerste maanden van 2021 hopen we de eerste vaccins in handen te hebben."