Filmtheater MIMIK Deventer opent na miljoenendebacle eindelijk de deuren

Met vanmiddag een filmvoorstelling en morgen een theateroptreden breekt er een nieuwe tijd aan voor het filmtheater. Vanaf 2012 deed het de gemoederen in Deventer hoog oplopen. Een wethouder sneuvelde over het dossier en er kwam een officieel raadsonderzoek om de oorzaak van het debacle bloot te leggen.

Waanzinnig

"Alleen al het moment waarop werd besloten tot de bouw was waanzinnig", zegt tegenstander en oud-raadslid Marcel Elferink van Gemeentebelang. "Het was een soort hamerstuk. Alle aandacht ging naar een ander besluit, de bouw van het nieuwe stadskantoor voor 65 miljoen euro. Terwijl het bij het filmtheater ook om een miljoeneninvestering ging met veel risico's."

Een duurdere fundering op archeologische grond, kostbare aanpassingen voor geluid en isolatie en nieuwe brandwerende voorschriften. Het kwam allemaal voorbij in het dossier MIMIK, eerder De Viking genaamd. Onvoorziene aanpassingen en onenigheid tussen de gemeente Deventer als opdrachtgever en aannemer Hegeman zorgden voor miljoenenoverschrijdingen en vertraging in de bouw.

'Dankbaar'

De kosten liepen begin 2019 op tot twintig miljoen euro, daar waar tien miljoen begroot was. Geluiden om te stoppen met de bouw werden steeds luider. "Maar ik ben echt héél blij en dankbaar dat de bouw is doorgezet", zegt directeur Rob van den Hove van MIMIK. "Dit pand heeft alles in zich om een succes te worden."

Met vier filmzalen en een theaterzaal op een prachtige locatie aan de IJssel moet MIMIK het voormalige theater Bouwkunde en filmhuis De Keizer doen vergeten. Daarvoor zal wel het negatieve sentiment bij de Deventer bevolking omgebogen moeten worden. Vraag een willekeurige Deventenaar op straat naar filmtheater MIMIK (tot begin 2019 De Viking genoemd) en een negatieve stortvloed over verspilling van gemeenschapsgeld wordt je deel. Toch bekijkt de Deventer levenskunstenaar en cultuuricoon Jozka van Vuure dat van de positieve kant. "Kritiek is de ultieme vorm van liefde", zegt hij. "Het hoort bij nieuwe ontwikkelingen. Als er niet over gepraat wordt, dat is pas erg."

Raadsonderzoek

En gepraat werd er volop. Ook tijdens een confronterend raadsonderzoek in 2018, dat werd ingesteld om de onderste steen over al die budgetoverschrijdingen en vertragingen boven te krijgen. Wethouder Harthogh Heijs van D66 was toen al door de Deventer gemeenteraad weggestemd, omdat hij geen controle had over het dossier en telkens om extra geld kwam vragen. Het raadsonderzoek maakte duidelijk dat er bij grote projecten in Deventer vooraf veel beter onderzoek naar de risico's gedaan moet worden. Alle scenario's moeten daarbij bekeken worden. "Dat lijkt een open deur", zegt oud-raadslid Marcel Elferink. "Maar het is wel gebleken dat het nodig is om er op zo'n manier naar te kijken."

Met de voltooiing van de bouw hoopt directeur Van den Hove op een switch bij het Deventer publiek. Een positiever sentiment dus. "Want het is een cadeau van de stad aan de stad. Misschien iets duurder dan gepland, maar wel betaald door de mensen. Mijn boodschap: jongens het is van jullie, kom er gebruik van maken."

'Gevoel in buik is goed'

Criticaster van het eerste uur Marcel Elferink heeft al aangegeven best weleens naar een film of theatervoorstelling te komen kijken. "Maar in Bathmen hebben we ook een leuk theater en dat heeft veel minder gekost", zegt hij met een knipoog. Hij waarschuwt om de komende jaren vooral goed op de centen te letten.

Levenskunstenaar Van Vuure is positief over de toekomst van MIMIK. Hij had ooit zijn eigen cultuurpaleis op de huidige plek van MIMIK, ''maar ik verwacht dat tienduizenden mensen gelukkig gaan worden in het nieuwe complex". Directeur Van den Hove tenslotte: "Door corona moeten we voorzichtig beginnen, maar het gevoel in mijn buik zegt dat dit pand gaat werken."