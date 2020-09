Nieuw bloedfilter uit Zwolle door corona later op de markt, bedrijf moet geld lenen

"Die lening stelt ons in staat om tot het eerste kwartaal van volgend jaar financieel te overleven", zegt Franssen. "Zonder die lening hadden we mensen moeten ontslaan en hadden we de activiteiten binnen ons bedrijf moeten afschalen. We konden zaken dan pas weer oppakken als we daarvoor de financiën hadden gevonden."

Directeur Franssen is zeer te spreken over de samenwerking met Oost NL. "Wij worden veel geholpen door hen. Ze hebben ons geholpen bij het geven van de eerste financiële zet toen we gingen starten. Door hun bemiddeling konden we aanspraak maken op een flink aantal subsidies. Zij wezen ons ook op de overbruggingslening. Ze hebben ons daar ook in begeleid, met als resultaat dat we zo’n lening hebben gekregen."

Uitstel geen afstel

De uitbraak van het coronavirus heeft er weliswaar voor gezorgd dat de marktintroductie van het bloedfilter HemoClear vertraging heeft opgelopen. Maar uitstel is zeker geen afstel, zegt Franssen. De directeur legt uit dat de coronauitbraak de marktintroductie van het bloedfilter om twee redenen heeft vertraagd.

Ten eerste duurt het verkrijgen van de verplichte registratie langer. "De autoriteiten die ons dossier beoordelen zijn weliswaar bij het laatste stukje, maar door de coronasituatie duurt het allemaal langer."

Daarnaast is de markt waarop Franssen het bloedfilter wil introduceren nu met heel andere zaken bezig. "Dit product willen wij introduceren bij de artsen en verpleegkundigen op de IC’s. Die hadden de afgelopen maanden iets anders aan hun hoofd. Die zijn nu aan het herstellen van alles wat er is gebeurd. Ook zijn ze nog heel gefocust op corona. Dus het duurt nog even voordat zij zeggen: 'Kom eens langs, we zijn er nu aan toe om een nieuwe technologie met je te bespreken en te evalueren of we dit in het ziekenhuis gaan gebruiken'."

Oost NL

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft tot 1 juli aan 91 startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers een Corona OverbruggingsLening (COL) verstrekt. Naar verwachting is hiermee een bedrag van bijna 40 miljoen euro gemoeid. Landelijk werden aan meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers van dit soort leningen verstrekt. Dat komt neer op een bedrag van 217 miljoen euro. De COL is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb'ers die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. De regeling loopt nog tot 1 oktober.