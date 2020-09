Heracles Almelo legt Rohat Agca definitief vast

Agca trainde al mee bij Heracles en maakte minuten in de oefencampagne op het nieuwe seizoen. Hij is dan ook blij met zijn contract: "Bij een eerste elftal aansluiten, dat is waar je het voor doet als je speelt in de Academie. Het is mooi om nu die stap te maken. Ik train hier nu al een tijdje mee en ben goed opgevangen. Het verhaal van de club past bovendien goed. Nu wil ik doorgroeien, leren en sterker worden als speler."

Geweldige beloning

"Dit is een geweldige beloning voor Rohat", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "Als jeugdspeler van Oranje Nassau, de amateurvereniging naast ons stadion, is hij op elfjarige leeftijd opgemerkt door de Academie. Daar heeft hij alle elftallen van de Onder 12 tot de Onder 19 doorlopen. Rohat heeft zowel bij FC Twente als bij ons al mogen meetrainen met het eerste elftal. Hier deed hij dat in juni twee weken en sinds de eerste training van dit seizoen onafgebroken. Het beeld dat we van hem hadden heeft hij tijdens de trainingen en oefenwedstrijden bevestigd. Rohat is een talentvolle verbindingsspeler op het middenveld en kan zich de komende jaren hopelijk doorontwikkelen tot een volwaardig speler in de Eredivisie."