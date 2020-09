Streekmusical Razzia is er klaar voor: "Dit voelt als een bevrijding voor de kunst"

Het theaterspektakel Razzia was zo goed als klaar, toen in maart alles op slot ging. De serie geplande voorstellingen in april kon niet doorgaan, en het leek er zelfs een tijd op of al het werk voor niks was geweest. Maar deze week mogen de artiesten dan toch aan de bak. Er zijn vijf voorstellingen, in de open lucht in Vollenhove.

Razzia speelt zich af in Vollenhove in het laatste jaar van de oorlog, rond de grote razzia in de Noordoostpolder en de verzetsgroep van Harmen Visser. Het is een musical in de stijl van Storm over Beulaeke en het mysterie Wardenier, gemaakt door een mix van professionals en amateurartiesten.

Traantjes gelaten

De musical zou in april gespeeld worden dus de voorbereidingen waren in volle gang toen in maart het land op slot ging. Initiatiefnemer en mede-auteur Barbara Lok: "We dachten eerst: nou ja, twee weken, we kijken het wel even aan. Maar al gauw leek het erop dat het helemaal niet door kon gaan".

"Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb samen met regisseur Mitchell daar wel wat traantjes om gelaten", vertelt Barbara. "Je steekt je ziel en zaligheid erin, de spelers ook. We waren al zo ver en dan die onzekerheid, hoe lang gaat dit duren?"

Dubbele bevrijding

Er zaten nog heel wat haken en ogen aan, maar nu bijna een half jaar later gaat Razzia toch in première. Weer zijn er tranen, maar nu van opluchting. "Het is eigenlijk een dubbele bevrijding", vindt Barbara. "Een muzikale, culturele bevrijding en we spelen ook over de bevrijding en vieren 75 jaar vrijheid."

Ook voor theaterdirecteur en producent Han Evers is de uitvoering van Razzia een overwinning. "Alleen al het spelen hier is voor ons en voor de hele cultuursector superbelangrijk. Ik denk dat we één van de eersten zijn die mét alle coronamaatregelen een productie van dergelijke omvang maken."

Legertje vrijwilligers

Per voorstelling mogen er 425 bezoekers op de tribunes. Zonder corona zouden diezelfde tribunes plek bieden aan 1200 mensen. "Financieel kan het amper uit", vertelt Han Evers. "We moeten ook allerlei extra dingen regelen. Meer toiletten, meer afzettingen, overal looproutes en bordjes. Ja, dat kost geld."

Om alles soepel en toch coronaproof te laten verlopen, krijgt Evers veel hulp uit het stadje. "We hebben rond de honderd vrijwilligers uit Vollenhove, allemaal mensen van corsogroepen en andere verenigingen. Dat is prachtig, die saamhorigheid is fantastisch."

Grote belangstelling

Razzia wordt vanaf morgen vijf keer opgevoerd. De belangstelling is groot. In de regio zijn deze streekvoorstellingen populair, zoals ook al bleek bij Storm over Beulaeke en Wardenier. De musical is zo goed als uitverkocht, alleen voor zaterdagmiddag zijn nog kaarten te krijgen.