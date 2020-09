Flinke groei aantal wildplasboetes in Overijssel: Deventer koploper

Deventer is de Overijsselse hoofdstad als het gaat om het aantal beboete wildplassers. Vorig jaar ging het om 441 boetes, blijkt uit boetes van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Overijssel is de provincie waarin het aantal boetes in 2019 het meest is gestegen: bijna zeventig procent.

Een boete voor wildplassen kost 140 euro. Het beboeten van mensen die langs de kant van de weg een plasje doen, is voor sommige gemeenten behoorlijk lucratief. Naast Deventer (61.040 euro) kregen ook Zwolle (43.540 euro), Enschede (23.800 euro) en Hengelo (17.010 euro) flink wat extra geld binnen dankzij het wildplassen.

Opvallende gemeente in Overijssel is ook Losser, waar relatief veel mensen (41) op de bon werden geslingerd. Per tienduizend inwoners gaat het om 18,1 boetes. Het landelijk gemiddelde is 9,9 boetes per tienduizend inwoners. Ook in dit geval is Deventer in Overijssel koploper met het gemiddelde van 44,1 boetes.