Zorgmedewerkers Eefje en Natasia uit Twente overspoeld met schoenen voor actie op Malieveld

De actie begon als 'Twents' maar is dat allang niet meer, aldus Eefje. "We hebben ophaallocaties van Warffum in Groningen tot helemaal in Maastricht. Echt heel Nederland doet mee."

Applaus

De zorgmedewerker uit Hellendoorn werkt in het dagelijks leven met dementerende ouderen. Zij ziet dat haar collega's in alle legeringen van de zorg het zwaar hebben gehad de afgelopen maanden. "We stonden er. We kregen applaus. We kregen dat respect. En dan komt het moment dat er iets gedaan moet worden qua salaris en dan geven ze niet thuis in de Tweede Kamer. Ze lopen letterlijk weg."

Overal in Nederland worden schoenen ingezameld (Foto: RTV Oost)

De frustratie over dat moment in de Tweede Kamer in augustus zit volgens Eefje en Natasia nog steeds hoog bij zorgmedewerkers. Daarom hopen ze stilletjes op veel meer dan vijfduizend schoenen op het Malieveld. Morgenochtend gaan de dames zelf aan de slag om de schoenen te verspreiden over het Malieveld. Met hopelijk als resultaat meer respect. "Laat ze maar eens in onze schoenen gaan staan."