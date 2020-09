Discotheekeigenaar realistisch na 'slecht nieuws' van Rutte: "Ik rekende nergens op"

Discotheken en nachtclubs mogen voorlopig nog niet open. De mededeling van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie kwam vanavond voor René Tijhuis, eigenaar van discotheek Lucky uit Rijssen, niet als een verrassing. "Ik rekende nergens op. Maar ik had na een half jaar wel het gevoel dat we wat verder hadden kunnen zijn."

De branchevereniging Nachtbelang is sinds gisteren in gesprek met de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Een veeg teken volgens Tijhuis, die zelf bij de gesprekken aanwezig was. "We moesten in maart binnen een uur dicht. Vervolgens is het een half jaar wachten op een fatsoenlijk gesprek en praten over een stip aan de horizon. We zijn wel blij dat we er bij betrokken zijn en gehoord worden."

"Ik snap natuurlijk dat volksgezondheid nummer één is, maar na een half jaar had ik verwacht dat we wat verder zouden zijn. Onder welke voorwaarden we wel open hadden kunnen zijn." Vooral het gebrek aan een stip op de horizon speelt de ondernemers parten.

'Beter alternatief'

De afgelopen maanden zijn er regelmatig meldingen geweest van illegale feesten. Tijhuis stelt dat discotheken en nachtclubs een beter alternatief zijn. "Het is kiezen tussen twee kwaden, maar ik denk dat wij de betere zijn. Die feesten vinden wel plaats en je moet er zeker rekening mee houden. Het is verrekte belangrijk dat je dit reguleert. Anders gaat het toch gebeuren."

De branchevereniging heeft tijdens het gesprek met de ministeries afgesproken dat de bedrijven in de sector een actueel protocol maken, dat aan het Outbreak Management Team wordt voorgelegd. Ook worden onderzoeken met elkaar gedeeld en kunnen de bedrijven hun wensen en onderbouwing voor gerichte steun doorgeven. De partijen blijven ook in gesprek met elkaar.

Steun nodig

Op korte termijn verandert er echter weinig, zo blijkt tijdens de persconferentie uit de woorden van Rutte. Wat de discotheekeigenaar betreft zijn er, nu de deuren voorlopig nog dicht moeten blijven, twee opties: opengaan of geld krijgen van de overheid om deze periode te overleven. "Daar komt het wel op neer."