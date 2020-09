Initiatiefnemer Twentse 'ookZOsoos' Jan van den Bosch (84) overleden

Jan van den Bosch, initiatiefnemer van 'ookZOsoos', is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt COC Twente-Achterhoek. Van den Bosch was de drijvende kracht achter deze ontmoetingsgroep voor senioren in Twente.

De naam van de groep verwijst naar de wijze waarop er vroeger over homoseksuelen werd gesproken: ‘die is ook zo’. De soos werd opgericht na een interview met Van den Bosch in 2009 over zijn leven als oudere alleengaande homo in Twente. Hij kreeg veel reacties en besloot dat het tijd werd voor een ontmoetingsgroep voor roze senioren in Twente.

Die groep ging in maart 2010 van start. Van den Bosch was jarenlang coördinator en gastheer en zorgde ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelde. Tot de laatste bijeenkomst voordat corona uitbrak, was hij een trouw bezoeker. "De roze senioren in onze regio en het COC Twente-Achterhoek zijn Jan veel dank verschuldigd en zullen er zorg voor dragen dat de soos blijft bloeien", aldus het COC.

Zondag in het Radio Oost-programma De Roze Golf wordt stilgestaan bij het overlijden van Van den Bosch.