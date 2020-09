Eurosped heeft met komst Alaska Zwaanswijk selectie rond

Eurosped heeft de selectie voor komend seizoen. Passer-loper Alaska Zwaanswijk komt over van Sliedrecht Sport en is de laatste aanwinst.

Zwaanswijk wordt aan het einde van de maand 17 en tekende voor drie jaar bij de ploeg uit Vroomshoop. Eurosped was eigenlijk op zoek naar ervaring op die plek. Maar dat kwam er dus niet. Coach Diane Rademaker legt uit: "De spoeling is daar erg dun, de meeste spelers van deze signatuur spelen in het buitenland en laten zich moeilijk losweken. Toen we ons zoekveld verder uitbreidden kwam Alaska in beeld. Een jonge, gedreven en talentvolle speelster uit een Haagse sportfamilie."

Onverwachte stap

Zwaanswijk is blij met haar nieuwe club: "Het is een wat onverwachte, maar mooie stap vooruit om mijn volleybalambities waar te maken. Ik zie er naar uit om samen te werken met Diane en Jan en hoop veel van hen te leren. Het team is heel positief en ik voelde me vanaf het eerste moment welkom. Het is ook fijn dat ik enkele spelers al kende van Papendal, Beach Team Nederland en verenigingen waar ik eerder speelde."



"Natuurlijk is het een grote stap om niet alleen van club te wisselen of hoger te gaan spelen, maar ook te gaan wonen in Twente. Het huis in Vroomshoop is net helemaal opgeknapt en met vijf teamgenoten gaan we het huishouden delen. De sporthal is vlakbij, dus het leven gaat helemaal in het teken van topsport staan."

Start seizoen

Voor Eurosped begint het seizoen op 3 oktober met de halve finale van de Supercup in Ede tegen Apollo 8. Een dag later is de finale. Op 11 oktober begint de competitie voor de ploeg met een thuisduel tegen Regio Zwolle.