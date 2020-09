Givana en haar vader verloren kennis door explosie Beiroet, nu komen ze in actie

"Ik schrok heel erg, toen ik het nieuws hoorde en de beelden zag. Ik vroeg mij direct af of mijn vrienden en familie veilig waren", zegt Givana Emmanuel. "Ik heb direct aan mijn ouders gevraagd of ze het hadden gezien en zijn het nieuws gaan kijken."

Eigenlijk zou Givana tijdens de explosie in Libanon zijn, maar door corona liet ze dat schieten. "Uiteindelijk is dat natuurlijk een hele goede keuze geweest. Nog op de dag van de ramp kreeg vader Edmond slecht nieuws: een kennis overleed doordat hij in zijn kantoor doorzeefd werd door glas, dat door de explosie naar binnen vloog.

Tekst gaat verder onder de video.

Gevlucht

Het was een kennis uit zijn tijd bij de commando's, in de Libanese Burgeroorlog van 1975 tot en met 1990. "Toen de oorlog voorbij was zaten de geheime dienst en de militairen uit Syrië, onder leiding van Assad, achter mij aan. Ik had toen geen andere optie dan vluchten", zegt Edmond.

Per toeval kwam hij in Nederland terecht, eigenlijk wilde hij naar Canada. "Ik kon vanuit Nederland niet doorreizen en moest hier blijven. Uiteindelijk is dat natuurlijk heel goed geweest, want ik leef hier fijn. Anderhalf jaar nadat ik hier kwam, konden mijn kinderen ook komen. Ik had inmiddels de geboorte van mijn jongste dochter gemist."

'Schrijnende situatie'

Ondanks dat Givana al op driejarige leeftijd naar Nederland kwam, heeft ze veel warme gevoelens bij Libanon. "Ik spreek de taal, ben opgevoed met de Libanese cultuur en kom er nog vaak. Veel familie woont daar nog en ik heb er, samen met mijn zusje, veel vrienden."

We moeten ook naar de lange termijn kijken Givana

De roep om in actie te komen na de ramp was dan ook sterk. "Ik wist direct dat de overheid niets zou gaan doen. De situatie was van te voren al schrijnend en toen bleek dat de overheid al van het ammoniumnitraat (dat lag opgeslagen in de haven en explodeerde, red.) af wist."

In actie

En dus kwam ze zelf in actie, samen met twee vriendinnen door onder andere medicijnen, kleding en elektronica in te zamelen en op te sturen. "Inmiddels hebben we een team van tien hardwerkende mensen en hebben we al heel veel spullen die kant op kunnen sturen. Nu staan er ook nog eens dertig pallets klaar om verstuurd te worden en we zijn nog niet klaar."

Tekst gaat verder onder de foto.

De chaos in Beiroet is groot (Foto: ANP)

Vader Edmond is trots op zijn dochter, maar komt zelf ook in actie. Hij had in Libanon twee kapperszaken en heeft er nu in Hengelo ook één. Alles wat hij deze week verdient, stuurt hij op naar Libanon. "Daarnaast zijn er ook heel veel klanten die een extraatje geven, ook dat geef ik aan Libanon."

Doelstelling

"Met dit geld willen we ondernemers in Libanon ondersteunen", vult Givana aan. "Zodat zij hun zaken opnieuw kunnen bouwen zodat ze weer aan het werk kunnen. Alle hulp die nu aangeboden is, is natuurlijk fantastisch. Maar we moeten ook naar de lange termijn kijken."

Wie spullen wil doneren, kan Givana via Facebook een berichtje sturen.

Huidige situatie De situatie is nog steeds schrijnend in Beiroet. Onder de zesduizend gewonden bevinden zich ruim duizend kinderen. Zeker drie kinderen hebben de ramp niet overleefd en 31 kinderen liggen in het ziekenhuis. Daarnaast spelen er ook andere problemen in het land. Zo loopt het aantal coronabesmettingen in rap tempo op en is er grote politieke onrust. (Unicef)