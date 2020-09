Zorgorganisatie IJsselheem loopt voor op nieuwe maatregelen voor verpleeghuizen: "Dit doen wij al lang zo"

De strengere regels voor verpleeghuizen in de strijd tegen corona komen voor woonzorgconcern IJsselheem, met huizen in heel West-Overijssel, niet als een verrassing. De aangekondigde mondkapjesplicht en het testen van medewerkers en bewoners gebeurt daar al volop.

Verpleeghuizen zijn verplicht alle bewoners en medewerkers wekelijks te testen zodra er een coronabesmetting is geconstateerd. Ook moeten medewerkers bij contact met bewoners altijd mondkapjes dragen, en niet alleen bij klachten.

'Eigenwijs'

Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet neemt om een eventuele tweede coronagolf in verpleeghuizen te voorkomen. Voor bestuurder Karin Leferink van IJsselheem zijn deze regels al lang vanzelfsprekend. "Eerst waren we een beetje eigenwijs of werden we zo bestempeld. Nu wordt ons beleid juist bevestigd. Daar ben ik blij om."

IJsselheem werd in maart en april geconfronteerd met een groot aantal zieken en sterfgevallen door corona in een aantal zorgcentra. Toen was nog weinig bekend over hoe het virus zich verspreidde en volgde een complete lockdown. Maar ook dat was desastreus voor bewoners.

Geen lockdown

IJsselheem zette daarom toch relatief snel de deuren weer op een kier voor bezoek, met de nodige voorzichtigheid. Toen vorige maand het aantal besmettingen weer opliep zijn direct maatregelen aangescherpt. Om zo het virus buiten te houden en een tweede lockdown te voorkomen.

Mondkapjes zijn hier al verplicht voor alle medewerkers die binnen anderhalve meter van bewoners komen. Bezoekers moeten ook altijd een mondkapje op zodra ze op een afdeling komen. Ook is er bij de hoofdlocatie in Kampen, samen met de GGD, een teststraat ingericht, zodat medewerkers zich zonder wachttijd kunnen laten testen.

Voorbeeldfunctie

Volgens de nieuwe richtlijnen moet bij een besmetting in een verpleeghuis iedereen uit de omgeving van die patiënt zich wekelijks laten testen. Met de eigen teststraat van IJsselheem is het nu al mogelijk zo snel mogelijk tests uit te voeren.

Zorgorganisaties die zich nu overvallen voelen door de nieuwe maatregelen zijn van harte welkom bij IJsselheem voor informatie, zegt Leferink. "Wij delen graag laagdrempelig onze draaiboeken. Een organisatie uit Zwolle heeft inmiddels ook een eigen teststraat. Zwaan-kleef-aan, zou ik zeggen."