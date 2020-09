Eerste expositie Fundatie na lockdown met hoofdrol voor Zwolse kunstenares

Maar er is speciale aandacht voor de Zwolse kunstenares Anneke Wilbrink. "Ze is een heel belangrijke kunstenares, die over de hele wereld succes heeft", zegt museumdirecteur Ralph Keuning. "Het werd tijd dat we haar zouden laten zien. Ze is opgeleid in Kampen en woont en werkt nu in Zwolle."

Wilbrink laat samen met Keuning haar schilderijen zien die in het museum hangen:

Keuning is onder de indruk van haar werk. "Er zit ongelofelijk veel vaart in. Je bent naar echte schilderijen aan het kijken waar zowel natuurlijke als bouwkundige elementen worden samengevoegd. Dat doet ze met één doel: een knalgoed schilderij maken."

"Je kunt makkelijk een schilderij pakken en er een half uur of een uur voor doorbrengen. Echt geen probleem."

'Mag het iets lager?'

Ook Wilbrink is enthousiast over de expositie. "Ik vind het zo leuk. Daarom schilder ik ook: het gevoel dat je erin kan stappen. Dingen schilderen die je nog nooit hebt gedaan, daar gaat het om. En dat was dit."

Wel had Wilbrink nog een opmerking voor het museum. "Ik kwam hier aan en toen hing het al aan de muur. Toen zei ik wel: 'Mag het niet allemaal iets lager?' Want ik vind vaak dat het te hoog hangt. Normaal hangt het zeven centimeter hoger."