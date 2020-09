Te weinig openbare toiletten zijn een probleem: "Als ontlasting langs je been loopt, dat is zo onmenselijk"

"Als man kan ik mij voorstellen, als je niet weet waar je heen moet, dat je maar even tegen de muur gaat aan plassen", stelt ze. Als vrouw is het "een ramp. Ik moet een winkel binnen en dan is het negen van de tien keer: 'sorry, we doen het niet'."

Ambassadeur

In Zwolle zijn er volgens Loes Burgmeijer te weinig openbare toiletten, waar je 24 uur per dag naartoe kunt. Sinds ze gepensioneerd is, zet Burgmeijer zich in als ambassadeur voor de Maag Lever Darm Stichting. Burgmeijer maakt zich zorgen over het gebrek aan voldoende toiletten, omdat ze zelf incontinent is. Als ze moet, dan moet ze en kan ze haar ontlasting niet meer ophouden.

In haar strijd voor meer openbare wc's is Burgmeijer ondertussen de schaamte voorbij en vertelt ze over de keren dat het bij haar mis ging. "Het gevoel dat er ontlasting langs je been loopt, dat is zo onmenselijk. Je voelt je zo smerig. Je weet niet hoe je moet lopen, want je denkt dat iedereen het ziet. En je stinkt een uur in de wind."

Voorbereid op stap

Daarom gaat ze altijd voorbereid op stap. In haar tas zitten onder andere een droge onderbroek, natte en droge washandjes en desinfectiemiddelen. "Dat neem ik altijd mee. In de fietstas, in de auto. Overal. Altijd een noodpakketje."

Loes Burgmeijer laat zien waar ze tegenaan loopt in de Zwolse binnenstad. De tekst gaat verder onder de video.



De oplossing zou volgens Burgmeijer zijn dat er op elke vijfhonderd meter een wc aanwezig is. "Het is een norm. In Parijs staat er een op elke vijfhonderd meter. Ik ben wel bereid om daar een tientje voor te betalen." En die wc's zouden prima in lege winkelpanden kunnen. "Er is veel leegstand in de binnenstad. Kijk dan een mooie ruimte, hier zouden zo tien wc's kunnen", zegt ze terwijl ze bij een leeg pand naar binnen gluurt.

Reactie gemeente

De vraag is of Burgmeijers verzoek gehoord gaat worden. De gemeente Zwolle geeft aan dat er op dit moment geen concrete plannen liggen voor meer openbare toiletvoorzieningen, maar dat het een punt van aandacht is bij aanleg van nieuwe voorzieningen in de stad. Overigens zijn volgens de gemeente de meeste boetes voor wildplassen uitgeschreven in de avond en in de weekenden. Het vermoeden is dat dit vooral uitgaanspubliek is geweest dat zijn/haar blaas wilde legen en niet snel genoeg een toilet kon vinden.

Er zijn in Zwolle vijf openbare toiletvoorzieningen:

- Aan de Potgieterssingel;

- Bij de fietsenstallingen op het Rodetorenplein, Meerminnenplein en het Gasthuisplein;

- Bij de parkeergarage Katwolderplein;