Raad van State: sluiting club Top Shot in Hengelo was terecht

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo hoeft niet wakker te liggen van een aangekondigde schadeclaim vanwege sluiting van club Top Shot in Hengelo. De Raad van State besliste vandaag dat het een terecht besluit was. De club in de Willemstraat werd in 2018 gesloten na meerdere meldingen en constateringen van drugshandel.

De exploitant beweert dat hij niets van de drugshandel af wist en dat hij daarvoor ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De burgemeester had hem eerst een waarschuwing moeten geven in plaats van over te gaan tot onmiddellijke sluiting van het pand.



Als er toevallig een drugsdealer in huis is, kun je dat de exploitant niet kwalijk nemen, vindt hij. “Als een persoon met een handelsvoorraad drugs in het gemeentehuis wordt aangetroffen, leidt dat ook niet meteen tot sluiting van het gemeentehuis”, stelde zijn advocate onlangs bij de Raad.

Voldoende bewijs

Volgens de Raad mag de burgemeester in dat geval een pand niet meteen sluiten. Maar voor de Raad is voldoende duidelijk geworden dat club Top Shot voor drugshandel werd gebruikt. Er waren anonieme tips dat vanuit de club drugs werden verhandeld en er waren meerdere waarnemingen door politiemensen in burgerkleding.

In de toiletten bleken ook drugs verstopt en bij een aantal personen werd een handelsvoorraad aangetroffen. De burgemeester hoefde in dit geval niet eerst een waarschuwing te geven. Hij mocht de club meteen sluiten.

De Raad oordeelt dat de burgemeester met de sluiting een signaal afgeeft aan de samenleving dat wordt opgetreden tegen drugscriminaliteit. “Die sluiting is dus een effectief middel om drugscriminaliteit tegen te gaan.”