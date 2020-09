Deze week weer een nieuwe Onder de Loep

Op vrijdag 1 mei heeft een onbekende man voor duizenden euro’s bij verschillende winkels in Enschede inkopen gedaan en gebruikte hierbij de bankrekening van een 57-jarige man uit Gelderland. De bankrekening van het slachtoffer werd – buiten zijn wil en medeweten - gekoppeld aan een betaalapp op de telefoon van deze man in de rode jas. Wie herkent de man?

Hengelo – Politie zoekt dader(s) van mishandeling

Twee jongemannen uit Hengelo zijn op zaterdag 22 augustus rond 04:15 uur na een avondje stappen slachtoffer geworden van mishandeling. Nadat ze enkele cafés hadden bezocht vertrokken de mannen op de fiets richting huis. Op de Wetstraat werden ze ineens belaagd door een groep jonge mannen. Deze jongens kwamen vanuit de steeg bij winkelcentrum Thiemsbrug en gingen voor de slachtoffers staan. De mannen werden uitgescholden en kregen rake klappen. Daarna gingen ze er op fietsen en scooters vandoor verder de Wetstraat in.

Van de daders is een summier signalement bekend:

Het gaat om vijf mannen, waarvan drie met een lichte huidskleur en twee met een licht getinte huidskleur. Ze zijn allemaal tussen de 20 en 25 jaar oud. Een van de mannen had blond haar en zat op een witte scooter met een ijzeren rek achterop. Deze man is bij de mishandeling zelf ook gevallen, misschien heeft hij daardoor verwondingen opgelopen of heeft hij schade aan zijn kleding.

We komen graag in contact met mensen die weten wie bij de mishandeling betrokken waren.

Hebt u het groepje zien staan in de buurt van winkelcentrum Thiemsbrug? Of herkent u de groep aan de hand van het signalement?

Scheerwolde – Palingkweker slachtoffer van inbraak

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli breken drie personen in bij een palingkwekerij aan de Steenwijkerdiep-Noord. Op beeld is te zien dat één persoon op de uitkijk blijft staan, terwijl de anderen naar binnen gaan. Ze openen allerlei kasten en gaan er uiteindelijk met geld en een zaklamp vandoor.



Haaksbergen – Geld gepind met gestolen bankpas

Wie is deze pinner? Op donderdag 16 juli heeft hij met een gestolen bankpas bij een geldautomaat aan de Salomon Frankenhuisrotonde een flink bedrag gepind.

Kampen – Diefstal crèmes in parfumerie

Op donderdag 16 juli stalen een man en een vrouw voor ruim 750 euro aan crèmes uit een parfumerie aan de Oudestaat. De politie vermoedt dat dit duo ook in andere winkels heeft toegeslagen. Weet u wie deze man en vrouw zijn?

Dalfsen – Inbraak woning

Tijdens de afwezigheid van de bewoners brak op donderdag 24 juli een man in bij een woning aan de Heinoseweg. Met behulp van een koevoet forceerde hij de deur en ramen om binnen te komen. Uiteindelijk ging hij er zonder buit vandoor, maar de bewoners hebben wel flinke schade en we willen natuurlijk weten wie deze inbreker is.

Zwolle - Gemaskerde overval op restaurant

Op zaterdag 8 augustus overviel deze man iets voor 18.00 uur een restaurant aan de Belvedèrelaan in Zwolle. De gemaskerde man bedreigde het personeel met een mes en eiste geld.

Medewerkers van het restaurant verweerden zich en de overvaller vluchtte zonder buit het restaurant uit over de Belvedèrelaan in de richting van het Twistvlietpad en de Winterdijkstraat.

· Wie weet wie deze man is?

· Wie heeft de man zaterdag 8 augustus tussen 17.45 en 18.00 uur in de omgeving van de Belvederelaan/Twistvlietpad/Winterdijkstraat gezien en weet waar hij heen is gevlucht?

· Wie herkent de donkere schoenen van Nike en heeft op basis van het signalement een vermoeden wie deze man is?

Schalkhaar - Wie plaatste explosieven bij een woning in Schalkhaar?

In de nacht van 28 juli ontplofte aan de Bakkerskamp in Schalkhaar een zwaar explosief. Een week later was het weer raak. In de nacht van 3 op 4 augustus gooide een man rond 4.00 uur een explosief onder de carport van dezelfde woning. De enorme knal zorgde voor veel schade bij deze woning, maar ook bij omliggende woningen. Gelukkig raakte er beide keren niemand gewond, maar gezien de risico’s die de dader nam middenin een woonwijk, neemt de politie de zaak erg hoog op.

Eerste explosie: 28 juli 1.20 uur –Renault Clio Type 2 Phase 2

De dader van de eerste explosie, kwam met een auto. Vermoedelijk was dat een ouder model Renault Clio. Experts van de politie hebben naar het model gekeken en denken dat het om een Renault Clio Type 2, Phase 2 gaat. Deze auto werd gemaakt tussen 2001 en 2005.

Tweede explosie: 4 augustus 4.00 uur - signalement

De man die de op 4 augustus het explosief onder de carport gooide, staat op beeld. Uit onderzoek blijkt dat hij waarschijnlijk in dezelfde auto zat als de auto die bij de eerste explosie is gezien. Het laatste stukje deed hij lopend uit de richting van de Ganzeboomsweg en Vosmanskamp.

De man droeg een hoodie van Nike en had de capuchon over zijn hoofd. Daaronder droeg hij een petje. Hij had een donkere broek aan met gaten op de knieën. Verder had hij opvallende handschoenen aan.

Vragen

- Wie heeft er in de nacht van 27 op 28 juli tussen 01.00 en 01.30 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Bakkerskamp?

- Wie heeft er in de nacht van 3 op 4 augustus tussen 03.45 en 04.15 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Bakkerskamp?

- Wie heeft er meer informatie over de achtergrond van deze incidenten?

- Wie heeft een vermoeden wie de verdachte is op de beelden? Als de combinatie van het signalement en de auto u iets zegt, neemt u dan contact op met de politie of via onderstaand tipformulier.

Spreekt u liever vertrouwelijk met de politie, dan zit het Team Nationale Inlichtingen voor u klaar. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag dit team de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid zijn uw personalia enkel bekend binnen dit team en worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.