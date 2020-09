Zitten we straks allemaal met een 'voetbalmasker' in het stadion?

"Het oorspronkelijke idee was om deze maskers te maken voor verpleeghuizen. Zodat cliënten het gezicht weer goed kunnen zien. Deze kap is sociaal vriendelijk en minimaal zo veilig als een standaard mondkapje."

Toch is dit masker bij uitstek geschikt gebleken voor voetbalsupporters. "Voor verzorgingstehuizen en medische instanties duurt het heel lang voordat zo'n product goedgekeurd wordt. Toen dachten we: wat als we het kunnen toepassen bij voetbalwedstrijden? Als dat goed verloopt kunnen andere sectoren daar van profiteren."

Verspreiding van lucht

Met een speciale camera registreert Verdaasdonk in het TechMed Centre van de univeristeit de verspreiding van de adem door de lucht. "Je ziet dat als je geen mondmasker draagt, de lucht recht vooruit gaat. Bij het dragen van een wegwerp mondkapje gaat het er aan alle kanten langs, maar bij dit masker niet. Hooguit wat luchtdeeltjes die er via de achterkant uit gaan, maar geen druppels. Juist die druppeltjes zijn het belangrijkste, want die verspreiden het virus."

En dus moet er gewoon weer geschreeuwd kunnen worden. "Dat heeft door dit masker geen effect op de verspreiding van de luchtdeeltjes. Dus of je nou zachtjes praat of juist zingt, het kan allebei. Hierdoor is het ook niet nodig de anderhalve meter afstand te houden."

Volle stadions

Maar of voetbalsupporters er nou op zitten te wachten om met zo'n groot masker op naar wedstrijden te gaan? "Het is waarschijnlijk de enige optie om de stadions vol te krijgen", vervolgt Verdaasdonk. "Dat zal de doorslag moeten geven bij supporters of ze 'm op willen, of niet."

Verschillende clubs hebben al aangegeven mee te willen doen aan een proef met deze maskers. "Zoals Heracles Almelo. Zij hebben een innovatiefonds en willen ook graag meedoen aan de proef." Of we straks volle stadions zien met deze maskers? "Ik hoop het", sluit Verdaasdonk af.