Al tientallen miljoenen euro's uitgeleend om te voorkomen dat bedrijven moeten stoppen

De impact van het coronavirus op de Overijsselse economie is groot, blijkt uit verschillende onderzoeken. Onderzoeksbureau Panteia rekende de CPB-ramingen van april door per provincie. Hieruit blijkt dat het arbeidsvolume (de hoeveelheid arbeid uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren) in Overijssel dit jaar afneemt met 6,3 procent. Dit is een negatiever scenario dan voor Nederland: -5,5 procent. Ondanks alle noodmaatregelen van het Rijk, de provincie en gemeenten.

Qredits en Oost NL staan ondernemers bij met zogeheten overbruggingsleningen. Tientallen miljoenen euro's zijn inmiddels uitgeleend. Geld lenen ter overbrugging van een moeilijke periode. Dat klinkt logisch, maar is dat ook zo?

Niemand weet hoe lang de wereld nog in de greep is van het coronavirus. En uiteindelijk moet het geleende geld weer terug worden betaald, met rente. Het wachten is op een vaccin en zelfs dan is niet zeker of we weer terug kunnen naar het pre-coronatijdperk.

De crisis is eindig. Daar hebben we vertrouwen in Qredits-directeur Roy Spit

Directeur Roy Spit van Qredits legt het nut van de leningen uit. "Met leningen kun je voorkomen dat bedrijven moeten stoppen. Ze kunnen gewoon doorgaan met ondernemen totdat ze weer in de flow komen van vóór de crisis. Want die crisis is eindig. Daar hebben we vertrouwen in."

Kleine speedboten

De directeur vergelijkt kleine bedrijven, de doelgroep van zijn organisatie, met kleine speedboten. "Ze zijn wendbaar en flexibel. De ondernemers zijn creatief en komen met alternatieven. De ware ondernemer staat nu ook wel op. Maar om hun dromen te blijven verwezenlijken hebben ze soms geleend geld nodig."

Daarmee zijn het volgens Spit geen slechte ondernemers. "In het verleden hebben ze hun geld altijd geïnvesteerd in het bedrijf. Als je dan plotseling wordt geconfronteerd met een lockdown en je omzet valt met tachtig procent weg, dan is een microkrediet voor de komende zes maanden een hele mooie oplossing. Daarmee creëren ze rust binnen hun bedrijf en straks kunnen ze weer verder met dat wat ze het liefste doen: ondernemen."

Crisiscoach

Qredits verstrekt niet alleen geldleningen. Ondernemers kunnen er ook terecht voor adviezen. "Wij hebben 600 vrijwilligers die zich als crisiscoach hebben opgeworpen. We zien namelijk dat ondernemers behoefte hebben aan een klankbord, iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen."

Inmiddels heeft Qredits aan zo'n 800 ondernemers in Nederland een overbruggingslening verstrekt. De regionale investeringsmaatschappij Oost NL helpt bedrijven met de Corona-OverbruggingsLening (COL). In Oost-Nederland kregen tot 1 juli al 91 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers zo'n lening. Daarmee is een bedrag gemoeid van om en nabij de 40 miljoen euro.