Renée Luth, de Groningse stadsdichter met Goorse wortels

Het was erop of eronder voor haar tijdens die avond in februari in 2019. De nieuwe stadsdichter van Groningen werd gekozen. "Ik zat toen echt op een tweesprong in mijn leven. ‘Ga ik door met dichten? Of ga ik een echt vak leren?’ Zo zat ik in de zaal. Toen ik uit negen kandidaten werd gekozen moest ik eerst heel hard huilen." En zo mocht Renée Luth zich voor twee jaar stadsdichter van Groningen noemen.

Die periode loopt dus over een half jaartje af. Ze kijkt er nu al met veel voldoening op terug. "Er gaan zoveel deuren voor je open. Ik zit regelmatig bij RTV Noord en doe hartstikke leuke dingen. Een gedicht voordragen bij de regionale sportverkiezing bijvoorbeeld met Bauke Mollema en Arjen Robben in de zaal. Of optreden met een orkest in een zaal met 1500 mensen. En er hangt werk van mij bij de dijk in Delfzijl."

Verbinden

"Als stadsdichter heb ik de taak om te verbinden. Ik wil enthousiasme kweken. En niet alleen voor poëzie. Daarnaast zet ik me in voor (literaire) taalontwikkeling van kinderen. Mijn privéwerk is veel meer gericht op zelfexpressie. Dan wil ik ontroeren, mensen raken."

Luth (40) werd geboren in Eibergen, maar verhuisde al snel naar Goor. Daar bracht ze haar jeugd door. Hoewel ze op haar 17e al uit huis ging, is de band met Goor nog steeds hecht. "Ik voel me nog altijd Goorse. Mijn ouders en tante wonen er dus ik kom er nog regelmatig. Daar ligt ook de basis voor mijn dichten. Dan ging ik de natuur in en schreef mijn gedachten op."

Kopland

Goor is ook de geboorteplaats van één van Nederlands bekendste dichters: de in 2012 overleden Rutger Kopland. Het werk van Kopland werd in 1988 bekroond met de P.C. Hooft-prijs. Luth: "Ik heb hem ooit mogen ontmoeten, daar ben ik best wel trots op. Toen hebben we het ook over Goor gehad. ‘Goeie grond daar of niet?’ Hij moest lachen en herinnerde zich niet zoveel, hij is al op zijn zesde weggegaan."

Inmiddels woont Luth in Haren. Ook dat heeft met haar Twentse roots te maken. "Ik woon nu in een gebied dat veel lijkt op Twente. Ik miste dat echt wel in de stad. De bossen, het weidse, de rust."

Renée Luth (1979) schreef twee gedichtenbundels: Pingpongtong (2011) en Preparaat (2016). Een derde is in de maak. Haar werk werd gepubliceerd in de diverse tijdschriften en boeken. Ze trad op bij festivals als Noorderzon, Dichters in de Prinsentuin en Vurige Tongen. In 2016 was ze genomineerd voor de prestigieuze Kees van der Hoef-prijs.