UPDATE: Man verdacht van phishing in Enschede is herkend

De politie vermoedt dat de bankgegevens van de man uit Gelderland zijn buitgemaakt nadat hij een mail of een sms heeft ontvangen met daarin een link. "Vermoedelijk heeft het slachtoffer daarop geklikt, al kan hij zich dat zelf niet meer herinneren", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Gerommeld met bankrekening

"Uit gegevens van de bank kunnen we zien dat er al maanden geleden is gerommeld met de rekening van de 57-jarige man", vervolgt Westerhoff. "Toen is een bank-app met daaraan gekoppeld zijn rekeningnummer op een mobiele telefoon gezet. Maar dat was niet zijn eigen telefoon, waarschijnlijk dus die van de criminelen."

De man die werd gezocht in Enschede gaf in nog geen uur tijd 2500 euro uit door middel van een betaal-app op zijn telefoon. Aan die app waren de bankgegevens gekoppeld van de 57-jarige man uit Gelderland.

Phishing

"Je ziet dat criminelen phishing op drie manieren kunnen doen", legt Yoanne Spoormans van het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland uit. "Dat doen ze via e-mail, via sms of via de telefoon. Via de e-mail of sms vragen ze dan of je op een link wilt klikken. Uiteindelijk gaat het ze erom dat ze jouw inloggegevens kunnen bemachtigen. Die moet je dan ergens invullen, of via de telefoon doorgeven aan een 'medewerker' die jou wel even met het 'probleem' wil helpen."

"Als je eenmaal toegang hebt tot de bankrekening van iemand, kun je overal bij", vervolgt Spoormans. "Het is dan vrij eenvoudig om een nieuw device, zoals een telefoon, toe te voegen aan die bankomgeving. Met een mobiele telefoon kun je dan bijvoorbeeld contactloos pinnen, zoals dat hier in Enschede ook is gebeurd."

Het cybercrimeteam van de politie ziet digitale criminaliteit, zoals phishing, jaarlijks met 15 tot 20 procent toenemen. Criminelen worden daarbij steeds inventiever. Dat is ook te zien bij de fraude via WhatsApp, ook wel de "vriend-in-nood"-fraude genoemd. Daarbij doet iemand zich voor als je familielid of vriend en probeert je geld afhandig te maken.

Stem opnemen om fraude te plegen

"We zien de laatste tijd steeds vaker dat criminelen daarbij nu eerst via de telefoon contact opnemen met een bekende van het latere slachtoffer", vertelt Spoormans. "Ze nemen de stem op van diegene, als jij als potentieel slachtoffer vervolgens het nummer belt waarmee geappt wordt, laten ze jou dat geluidsfragment horen. Je hoort dan bijvoorbeeld "Hallo, hallo, ik hoor niks, hallo, wie is daar?" Dan denk je dat het daadwerkelijk degene is die jij wil spreken. Zorg ervoor dat je een gesprek krijgt met die persoon en maak vooral geen geld over voordat je diegene echt gesproken hebt.

